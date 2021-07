Ieri sera, lunedì 5 luglio, è andato in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con Temptation Island, il programma dell'estate dedicato all'amore, ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Se per una delle sei coppie in gioco il viaggio nei sentimenti si è già concluso senza un lieto fine (Valentina e Tommaso si sono detti addio durante un falò di confronto immediato), per le altre invece le tentazioni continuano tra lacrime, ricordi e ripensamenti come è successo ad Alessio e Natasha. I due, nel corso dei rispettivi falò in spiaggia, non sono riusciti a trattenere le lacrime ripensando ai primi tempi insieme e alle prime volte.

Alessio Zagato in lacrime per Natasha tra delusione, rabbia e ricordi

Alessio non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver visto al falò un video della sua fidanzata Natasha.

La donna, conversando in riva al mare con uno dei tentatori, piangendo, ha infatti dichiarato che Alessio a volte è molto cattivo con lei: "Non gli vado bene neanche nell'intimità. Mi vuole diversa", ha dichiarato Natasha.

"Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me," ha poi aggiunto in lacrime.

Parole che hanno colpito molto Alessio, in particolare quando Natasha ha parlato degli studi che non ha portato a termine e del fatto che non sia una persona realizzata.

La reazione di Alessio Tanoni alle parole della sua fidanzata Natasha Zagato

Alessio Tanoni nel corso della seconda puntata di Temptation Island si è allontanato in lacrime dal falò in spiaggia e in riva al mare ed è scoppiato in un pianto a dirotto. Ritornato a sedersi sul tronco insieme agli altri fidanzati, ha espresso tutta la propria delusione e tristezza per le parole della sua fidanzata Natasha.

L'uomo ha dichiarato: "Con lei ho fatto l'amore per la prima volta, me lo ricorderò sempre".

Alessio Zagato ha poi aggiunto di aver capito i suoi errori e di aver giudicato tanto la sua ragazza perché l'immagine che si era fatta di lei all'inizio, con il passare dei giorni, si stava sfumando. Alessio ha dichiarato di averla giudicata in questi mesi di relazione perché preso dalla collera.

Dopo queste importanti dichiarazioni il conduttore Filippo Bisciglia, gli ha fatto notare che la sua ragazza nel video ha pianto per tutto il tempo. Alessio ha risposto di averlo notato e per questo sta male anche lui.

Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti per questa coppia di fidanzati? Non resta che aspettare i prossimi appuntamenti con Temptation Island per scoprirlo.