Sul web, infatti, sono appena state svelate le date in cui andranno in onda le ultime due puntate di quest'anno, quelle interamente dedicate ai falò di confronto definitivi tra le coppie ancora in gioco.

I fan di Temptation Island hanno da poco appreso che l'edizione 2021 del reality-show, infatti, non finirà il 2 agosto come inizialmente stabilito, ma un po' prima. Le ultime due puntate del format condotto da Filippo Bisciglia , infatti, andranno in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio : tra dieci giorni, dunque, il pubblico sarà aggiornato anche su quello che è successo tra le sei coppie del cast al termine delle riprese in Sardegna.

