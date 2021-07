Gianni Morandi si è detto entusiasta del nuovo videoclip ufficiale del brano L'Allegria che vuole lanciare un messaggio di speranza e ripercorrere la carriera artistica del cantante. Una volta pubblicata sui social la foto del vestito con il quale ha girato il video, sono arrivati molti commenti positivi, ad eccezione di qualche frase capace di dar vita alla polemica. L'intento del cantante era di condividere con il pubblico questa novità: sono stati girati due video per lo stesso brano, il primo con Jovanotti e la figlia del cantautore. Ora, invece, c'è la partecipazione anche di una star del motociclismo come Valentino Rossi in compagnia della fidanzata.

La risposta del cantante al commento di una fan: 'Stai dando una mano all'approvazione del ddl Zan?'

Il video-clip ha destato particolare curiosità, ma all'occhio di qualcuno sembrerebbe essere un messaggio che tocca temi ancora più importanti e decisivi. Ne è esempio il post di una fan, la quale commenta con una vena di polemica l'abito del cantante 76enne: "L'ho notato ieri, Gianni in silenzio, con pacatezza stai dando una mano all'approvazione del ddl Zan? Per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere". Gianni Morandi ha subito risposto con un messaggio ancora più profondo che ribadisce ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la sua signorilità nel rispondere a ogni commento.

L'ex presentatore del Festival di Sanremo ha chiarito ogni dubbio: "Magari bastasse un vestito, mi vestirei di rosa tutti i giorni".

Morandi e Styles, lo stesso stile dei due artisti

Il nuovo video-clip ufficiale di Morandi è uscito nello stesso giorno in cui ci sono stati i festeggiamenti per la vittoria degli Europei dell'Italia guidata dal mister Roberto Mancini.

Inoltre, Morandi ha sottolineato la somiglianza tra il suo vestito e quello di un cantante di rilievo internazionale come Harry Styles, uno dei componenti del gruppo One Direction, poi scioltosi da qualche anno. La battuta di Gianni Morandi nel pubblicare la foto in cui con Harry Styles condivide lo stesso abbigliamento ha fatto sorridere i fan.

Il cantante ha voluto fare un sondaggio ponendo tale quesito: "Guardate queste foto, secondo voi è lui che copia me o viceversa?".

Gianni Morandi dimostra la sua capacità di rimanere un 'eterno ragazzo', in considerazione dei progetti realizzati con artisti facenti parte delle nuove generazioni e riscuotendo un discreto successo. "Gianni è palesemente lui che ti copia": i fan non hanno avuto dubbi nel sostenere che sia l'ex componente dei One Direction a prendere ispirazione dall'artista di Monghidoro.