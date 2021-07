Occhi puntati anche su Felipe che resterà profondamente scosso dalla violenta esplosione, che avrà modo di vedere in prima persona dato che in quel preciso momento si trovava in piazza ad Acacias.

L'appuntamento con la soap opera Una vita prosegue con successo su Canale 5 anche se in Spagna ha chiuso già i battenti. Proprio come era successo con Il Segreto, anche questa soap ha chiuso i battenti dopo che per anni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori in tutto il mondo. Le anticipazioni riguardanti il gran finale di sempre di Una Vita rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena nel corso delle ultime puntate, molti dei quali avranno come protagonista la perfida Genoveva, che sarà protagonista di una terribile vendetta contro gli abitanti di Acacias.

