La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 19 luglio su Canale 5. Nel prossimo appuntamento si scoprirà come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle quattro coppie rimaste in gara. Grazie agli ultimi minuti andati in onda nel corso dell'ultimo episodio del 12 luglio, i telespettatori sono stati informati che ci sarebbe stato un altro falò. Sarà proprio Filippo Bisciglia ad annunciare ai fidanzati che una delle loro compagne ha richiesto di confrontarsi di fronte a lui. Nella quarta puntata, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Manuela, che verrà messa alle strette dal single in merito alla sua situazione sentimentale con Stefano.

Temptation Island, anticipazioni del 19 luglio: un falò di confronto

Durante gli ultimi minuti della terza puntata di Temptation Island, come di consueto, sono stati trasmessi alcuni filmati in merito a quello che accadrà nella puntata successiva del reality di Canale 5. Nella puntata del 19 luglio si arriverà a un punto decisivo per una delle quattro coppie rimaste in gioco. Infatti, nel quarto episodio del viaggio dei sentimenti ci sarà un falò fra un fidanzato e una fidanzata. Nel video promozionale trasmesso però, non è facile capire chi sarà la coppia che sarà protagonista del confronto di fronte a Filippo Bisciglia.

Spoiler Temptation Island, puntata del 19 luglio: Manuela messa alle strette da Luciano

Fra Manuela e Stefano la situazione non era già idilliaca prima di partecipare a Temptation Island e il viaggio nei sentimenti che stanno facendo in Sardegna, sembrerebbe allontanare sempre di più i due fidanzati. Durante la puntata del 19 luglio, infatti, attraverso il video pubblicitario di quello che accadrà nel quarto appuntamento, Carriero avrà un avvicinamento con il tentatore Luciano.

Il single, infatti, all'interno dell'appartamento, parlerà a cuore aperto a Manuela e le dirà: ''Io ci sono sempre dall'altra parte, ma se vuoi stare dall'altra parte. Manu, a te la scelta''.

Quarta puntata di Temptation Island del 19 luglio: cosa accade alle quattro coppie rimaste

Manuela si allontanerà con un viso pensieroso dal single Luciano e non è chiaro cosa deciderà di fare la fidanzata e se sarà lei a chiedere un confronto al suo fidanzato Stefano.

Nella quarta puntata, inoltre, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Floriana e Federico. Nel corso della serata del 19 luglio, infatti, il trentaquattrenne siciliano sarà sempre più vicino alla tentatrice Vincenza. Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island per scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle quattro coppie rimaste nel villaggio in Sardegna.