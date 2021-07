Lutto nel villaggio di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, da un bel po' di edizioni va in onda dall'Is Morus Relais, una super villa privata che si trova in Sardegna e che ogni anno accoglie le coppie di fidanzati e i vari tentatori che si mettono in gioco per affrontare l'esperienza nel villaggio delle tentazioni. In queste ore, alcuni autori del reality show Mediaset, hanno annunciato sui social la morte di uno dei componenti dello staff del villaggio: Massimo, ricordato come una persona buona e gentile.

Lutto per la famiglia di Temptation Island

Nelle ultime ore, alcuni autori di Temptation Island, hanno pubblicato sui social delle foto e dei messaggi di addio per Massimo, componente dello staff dell'Is Morus Realais, venuto a mancare in questi giorni, a poche settimane dalla fine delle registrazioni di questa nona edizione del reality show.

Michele Perna, che da anni firma il programma dei sentimenti di Canale 5, ha postato un collage di foto tra le stories del suo profilo Instagram, dove appare in compagnia di altri due autori di Temptation Island mentre mandano un bacio virtuale a Massimo, volato in cielo prematuramente.

"Ti salutiamo così Massimino, non ti dimenticheremo mai", ha scritto Michele Perna su Instagram, aggiungendo dei cuori rossi come ultimo saluto.

La scomparsa di Massimo annunciata dagli autori di Temptation Island sui social

E poi ancora Fabio Pastrello, che negli anni precedenti ha fatto parte della squadra di autori del reality show di Canale 5, ha voluto ricordare Massimo sui social.

"Ciao Massimo, persona gentile e rara", ha scritto l'autore che quest'anno non ha fatto parte della squadra di autori di Temptation Island (dato il suo impegno con Love Island condotto da Giulia De Lellis) ma ha voluto omaggiare Massimo, in ricordo di tutti i bei momenti vissuti negli anni precedenti, quando ha soggiornato all'Is Morus Relais.

Anche l'autrice Chiara Bray, sul suo profilo Instagram, ha voluto postare una dedica d'addio per Massimo. "Il ricordo di una persona gentile. Ciao Massi", ha scritto sui social postando una foto dell'uomo.

Si avvicina il finale di Temptation Island 2021 su Canale 5

Insomma una mancanza che non è passata inosservata tra gli autori del programma prodotto da Fascino di Maria De Filippi, che prosegue la sua messa in onda televisiva.

Le prossime puntate in programma su Canale 5 saranno quelle decisive per le ultime quattro coppie che sono rimaste in gara. Il momento del falò di confronto finale si avvicina e per i vari protagonisti sarà il momento dell'attesissima resa dei conti.