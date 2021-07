In Beautiful continuerà il triangolo amoroso che vedrà protagonisti Ridge, Shauna e Brooke. Ridge sembrerà voler dare un'altra chance a Logan annullando le nozze con Shauna ma all'improvviso tutto cambierà quando lo stilista mal interpreterà una conversazione tra Brooke e Bill. Sconfortato, Ridge tornerà da Shauna e i due verranno sorpresi proprio da Brooke nell'intimità della loro camera.

Ridge sposa Shauna a Las Vegas ma vuole annullare le nozze

Nelle puntate in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, i telespettatori di Beautiful capiranno che Quinn avrà macchinato con Shauna per incastrare Ridge ed allontanarlo una volta per tutte da Brooke.

Approfittando della disperazione di Ridge dopo l'ennesima rottura con Brooke, Shauna avrà sposato Ridge a Las Vegas, facendo in modo di far pervenire a Carter, tramite il cellulare dello stilista, la conferma di depositare i documenti del divorzio da Logan. In seguito, venuto a sapere di essersi sposato con la madre di Flo, Ridge tornerà sui suoi passi e deciderà di annullare il matrimonio, deciso a tornare da Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Ridge travisa le parole di Brooke e torna da Shauna

A seguito della decisione di Ridge, Quinn si vedrà costretta ad intervenire ancora una volta. La matriarca dei Forrester farà leva sui sentimenti di Bill per Brooke, esortando il magnate a farsi avanti con Logan.

La conversazione tra i due verrà origliata di nascosto da Ridge, il quale però non ascolterà tutto e pertanto non sentirà dire a Brooke che lei amerà sempre e solo Ridge. Quest'ultimo dunque, convinto che Logan provi invece dei sentimenti per Bill, tornerà deluso ancora una volta da Shauna, la sua legittima consorte. Nel frattempo Brooke, all'oscuro del fatto che Forrester abbia ascoltato la conversazione con Bill, attenderà invano l'arrivo di Ridge.

Brooke trova Ridge e Shauna in camera insieme

Nel prosieguo delle puntate, in Beautiful i fan vedranno Brooke recarsi alla Villa in cerca di Ridge. Per Logan sarà in arrivo una cocente delusione, visto che, entrando nella camera di Ridge, lo troverà insieme a Shauna. Quest'ultima al momento, sarà la legittima consorte dello stilista, mentre per Brooke sembrerà essere arrivato il momento della sconfitta definitiva.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, non tutto sarà perduto per Logan, visto che sarà Eric, nel corso degli episodi seguenti, a smascherare il piano di Quinn e Shauna, scoprendo che il matrimonio contratto a Las Vegas sarà stato solo una gran messinscena. Una story line davvero complicata che, alla fine, vedrà però un lieto fine per Ridge e Brooke.

Per non perdere nulla di questo avvincente triangolo amoroso, si ricorda che la soap Tv americana, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.