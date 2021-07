Temptation Island Vip cancellato da Mediaset nella prossima stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni ufficiali sui palinsesti di Canale 5 rivelano che, terminata l'attuale edizione Nip del reality prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, non ci sarà la versione Vip che ormai da un po' di anni veniva trasmessa nella fascia serale del prime time autunnale Mediaset.

Mediaset cancella Temptation Island Vip dal palinsesto autunnale

Nel dettaglio, alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022, è stato confermato che non ci sarà Temptation Island Vip, la cui ultima edizione era stata condotta da Alessia Marcuzzi.

Una scelta che sicuramente non è dettata dagli ascolti televisivi del reality show delle tentazioni, dato che anche la versione con personaggi famosi aveva saputo far breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5. La media, infatti, era stata di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori, con uno share superiore, compreso tra il 17 e il 19% e picchi di oltre il 25% durante la messa in onda.

Ascolti boom per Temptation Island, ma non ci sarà la versione Vip

A confermare il grande successo del reality show Mediaset ci ha pensato anche l'ultima edizione Nip di quest'anno, che giungerà al termine proprio questo martedì 27 luglio. La media, infatti, risulta essere di oltre 3,2 milioni di spettatori e l'ultima puntata trasmessa su Canale 5 ha registrato il record del 23,70% di share (battendo nettamente il film di Rai 1, fermo al 13% di share).

Insomma, anno dopo anno, Temptation Island conferma il suo successo e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia Mediaset, ma la versione Vip al momento risulta cancellata dai palinsesti Mediaset. In attesa di scoprire se verrà ripristinata nel corso della successiva stagione televisiva, di sicuro l'annata 2021/2022 sarà ricchi di impegni e programmi televisivi per Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli impegni tv di Maria De Filippi per la nuova stagione tv Mediaset 2021/2022

La conduttrice, infatti, tornerà al timone di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti in onda in daytime da settembre in poi. Sempre da settembre, riaprirà anche la scuola di Amici, che quest'anno giungerà alla ventunesima edizione di messa in onda.

Contrariamente alle stagioni precedenti, il talent show di Maria De Filippi giocherà d'anticipo e non sarà in onda da novembre. In prime time, invece, durante la stagione autunnale ci sarà il ritorno di Tu si que vales, lo show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5 e poi in inverno tornerà il people show C'è posta per te a cui farà seguito il serale di Amici 21.