Temptation Island è ormai giunto al suo epilogo: nella serata del 27 luglio, infatti, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del reality dei sentimenti. Intanto, ieri sera è stata trasmessa la quinta puntata dove i telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena, tra cui la fine della relazione tra Jessica e Autera.

Temptation Island, riepilogo quinta puntata: Luciano bacia Manuela

Uno di questi è sicuramente il bacio scattato tra il single Luciano e Manuela, fidanzata di Stefano. Ma ciò che ha colpito di più il pubblico è stato il discorso del tentatore fatto a Manuela, con l'intento di aprirle gli occhi su Stefano.

Quale sarà il futuro della coppia formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero?

Stefano e Manuela stanno insieme da circa quattro anni e mezzo, lui cestista ed ex direttore di un negozio di elettrodomestici, mentre lei lavora in un bar della sua città. Entrambi vivono a Rimini ma, da qualche tempo, hanno interrotto la loro convivenza a causa dei tradimenti di lui. Durante le ultime puntate, si è vista Manuela avvicinarsi sempre di più al single Luciano. Stefano, dopo aver visto gli atteggiamenti affettuosi tra lei e il tentatore, non ha fatto altro che denigrare e disprezzare la fidanzata.

D'altro canto Manuela, ad ogni puntata, sembra essere sempre più tentata da Luciano, tanto che nella puntata di ieri sera lui è riuscita a rubarle perfino un bacio.

Ovviamente, alla vista del bacio tra la sua fidanzata e il tentatore, Sirena è andato su tutte le furie. Adesso bisognerà soltanto attendere il falò di confronto tra Manuela e Stefano per scoprire quale strada prenderà la loro relazione. Intanto, nell'ultima puntata, il modello napoletano ha cercato in tutti i modi di convincere Manuela, promettendole di renderla felice anche al di fuori di Temptation.

Luciano sarà riuscito a convincere Manuela?

Temptation Island, quinto appuntamento: Floriana perdona Federico

Per quanto riguarda le altre coppie ancora in gara, la puntata andata in onda ieri sera ha colpito il pubblico in maniera particolare in quanto è stata ricca di colpi di scena e di decisioni clamorose. Durante il falò riparatore chiesto da Federico, Floriana ha deciso di perdonare e dare una seconda chance al suo fidanzato che le ha chiesto scusa in ginocchio senza risparmiarsi delle lacrime di pentimento.

Floriana ha, dunque, scelto di tornare insieme con Federico anche se con molta perplessità.

Temptation Island, Jessica e Alessandro si lasciano, Natasha vuole salvare il suo rapporto con Alessio

Per la coppia formata, invece, da Jessica e Alessandro, durante il quinto appuntamento la loro relazione è giunta ad un punto critico, tanto che, alla fine della puntata, i due decidono di lasciarsi. Il rapporto tra la fidanzata e il tentatore Davide diventa sempre più coinvolgente. Nell'ultima puntata, dopo aver visto il video bollente tra lei e il tentatore, per Alessandro, Jessica ha superato il limite. È ormai difficile immaginare un lieto fine per la coppia soprattutto dopo gli insulti durante il falò di confronto.

Infine, c'è la coppia formata da Alessio e Natasha. Nelle ultime puntate si è vista Natasha divertirsi in totale spensieratezza insieme ai single nel villaggio delle fidanzate. Alessio ha dimostrato un evidente gelosia nel vedere la sua fidanzata spassarsela in sua assenza. L'insolito comportamento della fidanzata ha messo in seria confusione Alessio. Tuttavia, durante l'ultima puntata, Natasha ha dimostrato di avere serie intenzioni di salvare la sua storia con Alessio. Finora entrambi non hanno fatto nulla di compromettente per la loro relazione e hanno dimostrato di essere la coppia più trasparente di questa edizione. L'ultimo appuntamento con Temptation Island è il 27 luglio alle ore 21:20 su Canale 5.