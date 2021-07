Quando manca circa un mese e mezzo al ritorno su Canale 5 di Amici, in rete ha cominciato a serpeggiare un Gossip sul cast che Maria De Filippi starebbe mettendo su proprio in questi giorni. Contrariamente a quello che i fan del talent-show davano per scontato, non tutti i professori della scorsa edizione sarebbero stati confermati in quella che esordirà in tv a metà settembre. Si vocifera, infatti, che Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita da un ragazzo che ha vinto il programma qualche anno fa, il cantante lirico Alberto Urso.

Possibili cambiamenti nel cast di Amici

Non si placano le chiacchiere sulla ventunesima edizione di Amici, quella che debutterà su Canale 5 attorno alla metà di settembre. Dopo aver saputo che il programma Mediaset esordirà con largo anticipo rispetto al passato (gli anni scorsi la prima puntata è sempre andata in onda nel mese di novembre), i fan devono fare i conti con un'indiscrezione spiazzante che riguarda il cast.

Sui social network, infatti, nelle ultime ore sta prendendo piede l'ipotesi di una sostituzione tra i professori di canto. Pare, infatti, che Anna Pettinelli non sarebbe ancora stata confermata per la stagione 2021/2022 del talent-show, anzi un ex allievo sarebbe già pronto a rimpiazzarla.

Rumor ancora non confermati, dunque, sostengono che la conduttrice radiofonica potrebbe non figurare nel trio di insegnanti dei futuri cantanti della scuola: ad affiancare Rudy Zerbi e Arisa, infatti, potrebbe essere Alberto Urso.

Il passato di Alberto nella scuola di Amici

Il vincitore di una recente edizione di Amici, dunque, potrebbe prendere il posto della professoressa che solo pochi mesi fa si è battuta per Aka7even, il rapper che è riuscita a far approdare in finale nonostante le critiche e i pareri non sempre positivi dei giudici del serale.

La determinata Pettinelli, dunque, non avrebbe ancora la certezza di partecipare alla prossima stagione del format di Maria De Filippi, tant'è che i siti di gossip stanno facendo il nome di Alberto Urso come suo possibile sostituto.

Il ragazzo è stato allievo del programma Mediaset pochi anni fa, quando ha sbaragliato la concorrenza con il suo bel canto: il siciliano è entrato nel cuore del pubblico ma anche della conduttrice, che dopo la vittoria non l'ha mai perso di vista.

Il ruolo dietro le quinte di Amici

Dopo aver battuto la collega Giordana Angi, Alberto è sempre rimasto vicino al gruppo di lavoro di Amici. L'anno scorso, ad esempio, Urso ha ricoperto il ruolo di assistente ai coach che aiutavano i cantanti nella preparazione dei brani per le puntate.

La stagione che inizierà a metà settembre (si parla di sabato 18 come giorno del possibile esordio), però, potrebbe segnare una svolta nella carriera del tenore siciliano. Qualora il giovane dovesse realmente prendere il posto di Anna Pettinelli tra i professori, sarebbe il secondo vincitore del talent-show a riuscire in questa "impresa".

Non molti anni fa, infatti, Stash dei The Kolors ha affiancato Rudy Zerbi e Fabrizio Moro nella commissione interna che giudicava i talenti di quell'edizione.

Pochi mesi fa, invece, il cantante napoletano ha ricoperto il ruolo di giudice della fase serale assieme a Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, anche lui ex alunno della scuola.

Per sapere qualcosa di più certo sul cast di Amici 21, bisognerà aspettare ancora un po'. La prima puntata andrà in onda tra un mese e mezzo circa, e si vocifera che inizierà con un toccante omaggio a Michele Merlo, l'artista 28enne che è venuto a mancare a giugno scorso per una leucemia fulminante che gli ha causato un'emorragia celebrale.