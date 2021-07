I momenti di intimità tra Jessica Mascheroni e il tentatore Davide Basolo hanno caratterizzato la penultima puntata di Temptation Island. La trentaquattrenne non ha nascosto la sua attrazione per l’ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne e in uno dei filmati mostrati al pinnettu il fidanzato, Alessandro Autera, l’ha vista scambiarsi effusioni a letto con lo spezzino. Immagini che hanno provocato la reazione stizzita del milanese che ha deciso di chiudere in anticipo il suo percorso nel reality dei sentimenti e chiedere il falò di confronto a Filippo Bisciglia.

Durante il faccia a faccia i due hanno manifestato stati d’animo differenti con Alessandro deluso per il comportamento di Jessica e quest’ultima che ha affermato di non provare più alcun sentimento per lui. Da qui la decisione di chiudere la relazione. Sul web in molti si sono scagliati contro la trentaquattrenne per alcuni atteggiamenti audaci. A suo sostegno si è schierata l’ex tronista Serena Enardu: “Posso dire una cosa? Jessica hai fatto bene”.

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, scontro e rottura al falò di confronto

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni hanno affrontato la loro avventura a Temptation Island con un approccio completamente diverso. Inizialmente il milanese si è concentrato sul benessere fisico e sulla sua passione per la palestra.

Alimentazione personalizzata e allenamento hanno caratterizzato la prima parte del percorso, con il trentaquattrenne che è stato oggetto anche di ironiche prese in giro da parte delle tentatrici. Dall’altra parte la fidanzata ha deciso di mettersi in gioco e con il trascorrere dei giorni si è sempre più avvicinata a Davide Basolo, ‘l’alchimista’ che a Uomini e Donne aveva intrigato Giovanna Abate.

Alessandro ha cambiato rotta dopo aver visto le immagini degli ammiccamenti sempre più espliciti di Jessica al pinnettu. Il milanese si è avvicinato alla single Carlotta alla quale ha riferito di essere cambiato dopo il fidanzamento e che la partner non ha compreso quanto ha fatto per lei. “Fa fatica anche a darmi un bacio dopo tutto quello che ho fatto per lei.

È da un anno e mezzo che non abbiamo rapporti intimi” - ha poi raccontato durante il falò di confronto.

Serena Enardu si schiera con la 34enne dopo le critiche sul web

Nel corso del faccia a faccia finale Jessica ha accusato il fidanzato di non aver fatto niente per riavvicinarsi a lei. “Anche qui hai pensato soltanto alla palestra. Sei un egoista. Ormai io e te siamo solo coinquilini” - ha aggiunto la trentaquattrenne che ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con Alessandro Autera. Al termine del falò di confronto quest’ultimo si è recato da Carlotta e le ha manifestato la volontà di approfondire la conoscenza lontano dal reality.

Sul web in molti si sono scagliati contro Jessica Mascheroni per la sua intraprendenza con Davide Basolo.

Controcorrente Serena Enardu che ha manifestato il suo sostegno alla milanese con alcuni post pubblicati su Stories: “Sarò una voce fuori dal coro ma non mi importa. Riguardo la relazione tra Jessica e Alessandro c’è da dire che lui fa le bolle nell’idromassaggio, lei fa i suoi numeri ma sotto i post di Temptation Island si parla soltanto di quanto sia zoc… lei. Posso dire una cosa? Jessica hai fatto bene” - ha chiosato l'ex tronista.