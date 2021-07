È ormai giunta al termine la nona edizione del Reality Show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La sesta e ultima puntata Temptation Island andrà in onda questa sera, martedì 27 luglio, su Canale 5 dalle ore 21:20 circa.

Durante la quinta puntata di ieri, lunedì 26, i telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena. Finora le coppie rimaste hanno avuto la necessità di mettere ancora alla prova la propria relazione. Tre coppie hanno deciso di tornare a casa; gli altri, invece, hanno scelto di rimanere e proseguire il loro percorso su Temptation.

Tra le coppie rimaste ancora in scena ci sono Federico e Floriana, Manuela e Stefano, Alessandro e Jessica e infine Alessio e Natascia. Chi di loro riuscirà a mantenere viva la propria storia d'amore dopo Temptation Island?

Temptation Island, 5^ puntata: Alessandro e Jessica si lasciano, Stefano e Manuela in bilico

Riassumendo gli ultimi avvenimenti che sono successi durante la quinta puntata, Floriana è riuscita a perdonare Federico durante il falò chiesto da lui. Tuttavia la ragazza, nonostante la scelta di dare una seconda chance a Federico, avrebbe ancora molte perplessità.

La storia tra Stefano e Manuela è ormai in bilico e starebbe per giungere al termine. Manuela sin dall'inizio è stata tentata dal single Davide, che durante la penultima puntata, ha tentato di convincere Manuela a lasciare Stefano.

Tra i due è quasi scattato anche un bacio che ha fatto a dir poco infuriare Stefano.

Per quanto riguarda invece la coppia formata da Jessica e Alessandro, la loro storia pare sostanzialmente giunta al termine. Durante la puntata del 26 luglio, i video sulle continue effusioni tra Jessica e Davide hanno mandato fuori di testa Alessandro che, in preda alla rabbia, ha rotto degli oggetti presenti nel pinnettu.

Per Alessandro, Jessica ha superato il limite e durante il falò di confronto i due decidono di lasciarsi e di tornare dai rispettivi tentatori.

Infine, Alessio e Natascia sono stati messi a dura prova durante il loro percorso nel reality dei sentimenti. Entrambi non hanno mostrato nessun atteggiamento particolarmente compromettente durante le ultime puntate; tuttavia, mentre Natascia si è divertita con gli altri tentatori, Alessio è in piena collera per il comportamento irriconoscibile della fidanzata.

Come finirà tra Alessio e Natascia? Durante il quinto appuntamento, Alessio, dopo aver visto i video della fidanzata in compagnia di un bel tentatore, è seriamente in confusione sulla loro relazione, tanto da dire di "non trovare più una ragione per rimanere insieme a lei'". Tuttavia, Natascia ha dimostrato di avere tutte le intenzioni di salvare il loro rapporto.

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island: Bisciglia presenta lo 'speciale dopo 30 giorni'

Nell'imperdibile ultima puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera 27 luglio, ci saranno molte sorprese per i telespettatori amanti del reality.

Dopo il falò conclusivo delle coppie rimaste, nell'ultimo appuntamento, ci sarà lo "speciale dopo un mese".

In buona sostanza, Filippo Bisciglia rivelerà al pubblico cos'è successo alle coppie che sono state protagoniste di questa edizione dopo 30 giorni dalla fine delle riprese del reality.

Il conduttore ha già annunciato che la puntata finale sarà ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati.

Molti spettatori sono, infatti, in attesa di scoprire quali coppie hanno proseguito la propria relazione lontano dalle telecamere e quali invece hanno concluso definitivamente la propria storia d'amore.