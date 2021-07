Le anticipazioni di Una Vita annunciano un doppio matrimonio e l’arrivo di un personaggio inaspettato che susciterà l'interesse di Felicia, la proprietaria del Nuovo Secolo. Si tratta di Marcos Bacigalupe, nuovo abitante di Acacias. Nel frattempo, il commissario Mendez eliminerà Santiago Becerra dalla lista dei sospettati e interrogherà Genoveva, la moglie di Felipe. Come reagirà la donna? Inoltre, nelle puntate di Una vita che andranno in onda sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, Camino Pasamar riceverà una proposta di matrimonio da Ildefonso, mentre Emilio sarà alle prese con le emozioni negative nate a causa del bellissimo rapporto che c'è tra Julio, Cinta e Josè.

Anticipazioni Acacias 38, puntata pomeridiana del 31 luglio: Julio e Josè si dicono addio e Bellita li interrompe

Carmen, dopo aver riflettuto abbastanza, deciderà di non fare più la madrina del figlio di Lolita e Antonito. Su consiglio della signora Sanrujo de Palacios, Lolita chiederà a Fabiana di fare da madrina al piccolo Moncho e l'anziana domestica farà i salti di gioia e l'accetterà subito con piacere. Julio, nel frattempo, racconterà a Bellita che il padre gli ha parlato spesso dei profondi sentimenti che nutre per la signora Del Campo. Dopo aver detto questo e addolorato per aver distrutto il matrimonio di José e Bellita, Julio si accingerà a lasciare Acacias, ma la signora Del Campo irromperà proprio nel momento in cui padre e figlio si stanno dicendo addio e dirà al marito che lo perdona di aver avuto un figlio fuori dal matrimonio e che Julio è ben accolto nella loro vita.

Infine, Ildefonso farà una proposta di matrimonio a Camino. Quest’ultima, rendendosi conto che non incontrerà più la sua amata Maite e che è arrivato il momento di voltare pagina, accetterà di diventare sua moglie.

Emilio geloso di Julio: puntata serale di Una Vita

Nella puntata serale di Una Vita in onda sabato 31 luglio alle 21:25 circa, il commissario Mendez porterà avanti le indagini sul misterioso omicidio di Marcia e confiderà a Felipe che nella lista dei sospettati compare anche il nome di Genoveva.

L'avvocato Alvarez-Hermoso perderà le staffe e chiederà alla consorte dove si trovava nell'ora in cui la domestica Sampaio è stata uccisa. Genoveva, rendendosi conto che il marito pensa che lei abbia ucciso Marcia, perderà il lume della ragione e si scaglierà contro di lui.

Felicia farà i salti di gioia quando verrà a sapere che Ildefonso e Camino presto diventeranno marito e moglie, e confesserà a Rosina che tra i due ragazzi c'è amore vero.

E così verrà annunciato il doppio matrimonio tra Camino e Ildefonso e Cinta ed Emilio. Da quando Bellita e José si sono rimessi insieme, Cinta ha approfondito il suo rapporto con il fratellastro Julio. Tuttavia, questo riavvicinamento non verrà visto di buon occhio dal giovane Pasamar, che inizierà a sentirsi geloso di tutto il tempo che Julio, Cinta e José trascorrono insieme. Per non pensare troppo a loro, il fratello di Camino porterà tutta la sua famiglia a teatro, ma proprio nel momento di chiudere il locale Nuovo Secolo, Felicia riceverà la visita di un cliente inaspettato. Si tratta di Marcos Bacigalupe.

Spoiler Una Vita, trama puntata domenica 1° agosto: Mendez interroga Genoveva

Genoveva, stanca delle continue insinuazioni di Felipe, inizierà a pensare che a mettere la pulce nelle orecchie di suo marito sia stata la domestica Laura.

Infatti, quest’ultima aveva riferito all’avvocato che la signora Salmeron de Alvarez-Hermoso e Santiago Becerra si sono visti il giorno prima del fatto fatidico. Allora, donna Genoveva farà un'offerta impedibile alla giovane Alonso. Nel frattempo, il commissario Aureliano Mendez inizierà a credere che dietro la morte di Ursula Dicenta e Marcia Sampaio ci sia lo zampino della moglie di Felipe, e deciderà di interrogarla.