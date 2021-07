Elisabetta Gregoraci è stata presa di mira da un hater, convinto che la calabrese dedicasse canzoni sul suo account ufficiale Instagram a Pierpaolo Pretelli. Nonostante il materano sia felicemente fidanzato con Giulia Salemi e la loro storia, nata all'interno del Grande Fratello Vip 5, stia proseguendo a gonfie vele lontano dalle telecamere, non mancano i fan che gradirebbero vedere il secondo classificato del reality condotto da Alfonso Signorini al fianco di Elisabetta Gregoraci. L'ex velino di Striscia la Notizia aveva corteggiato la conduttrice calabrese per molto tempo dentro la casa più spiata d'Italia ma il suo interesse non era stato ricambiato.

La showgirl, infatti, aveva deciso di non oltrepassare la soglia dell'amicizia, pur instaurando con il lucano un rapporto speciale. Poi, Elisabetta, decise di abbandonare il gioco per trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan Falco e Pretelli si avvicinò all'influencer italo-persiana.

Elisabetta Gregoraci presa di mira sui social

Inizialmente era Giulia Salemi la 'vittima', accusata di essersi intromessa tra i due ex gieffini che secondo i fan erano innamorati. Era persino sorto il nome 'Gregorelli' in riferimento alla coppia composta da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Adesso la situazione è mutata e vi sono persone che vedono l'ex moglie di Flavio Briatore come il nemico che intende insidiare la storia d'amore del materano con la piacentina.

Attraverso i social, ci sono followers che effettuano supposizioni e accuse nei confronti della calabrese.

Elisabetta Gregoraci contro un hater

Un hater ha preso di mira Elisabetta Gregoraci in quanto sicuro che la conduttrice di 'Battiti Live', attraverso le sue storie sul suo profilo ufficiale Instagram, dedichi alcuni brani al suo ex compagno d'avventura all'interno del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli, nonostante il materano sia impegnato in una relazione d'amore con Giulia Salemi.

Nei dettagli l'utente ha scritto: "Hai rotto" contro la showgirl, aggiungendo che mentre il lucano ha presentato l'influencer alla sua famiglia, la calabrese gli correrebbe ancora dietro. L'hater ha, successivamente, 'consigliato' a Gregoraci di cercare un uomo che la ami realmente in quanto così sarebbe senza dignità, invitandola a non dedicare più singoli all'ex gieffino.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di replicare immediatamente all'utente con una risposta perentoria e diretta. "La droga fa male": queste le parole scelte dalla showgirl, lasciando intendere che si tratta di accuse fuori luogo e senza fondamento. Effettivamente, la calabrese non sembra che abbia mai cercato di mettersi in mezzo alla coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.