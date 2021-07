Nella seconda puntata di Temptation Island, la coppia formata da Valentina e Tommaso aveva scelto di uscire separata dal reality di Canale 5. A fine puntata è stato mostrato il video promozionale con le anticipazioni di quello che accadrà la sera di lunedì 12 luglio alle coppie rimaste nel villaggio in Sardegna. Uno dei momenti salienti della terza puntata sarà un falò anticipato. Inoltre, come di consueto, i fidanzati e le fidanzate vedranno i video dei rispettivi partner e Alessandro non sarà contento dell'avvicinamento di Manuela a uno dei tentatori.

Anticipazioni Temptation Island 12 luglio: Alessandro sbotta al pinnettu

Il nuovo spot pubblicitario di Temptation Island inizia con la frase: ''Gli equilibri delle coppie cambiano''. La scelta usata per cominciare il filmato lascia presagire che accadrà nuovamente qualche colpo di scena anche nella puntata che andrà in onda il 12 luglio. Nei secondi successivi, è possibile capire che Alessandro vedrà nel pinnettu un video della sua compagna Jessica che, mentre è distesa su un lettino, avrà un avvicinamento con uno dei tentatori del villaggio. Autera non prenderà bene quanto accaduto, al punto che si alzerà in piedi e dirà: ''Io adesso vado là, vado subito''.

Spoiler Temptation Island 12 luglio: falò anticipato per una delle coppie

Nelle immagini successive, le fidanzate saranno nel pinnettu e Manuela vedrà qualche filmato del suo fidanzato Stefano e quello che scoprirà non le piacerà. Il ragazzo, infatti, è andato nella vasca idromassaggio con una delle single e Carriero, osservando le immagini, dirà: 'Io al falò lo faccio piangere per la prima volta in vita sua''.

Le anticipazioni di Temptation Island rivelano, inoltre, che durante la terza puntata ci sarà un evento imprevisto, infatti, ci sarà un falò anticipato per una delle coppie in gara ma, al momento, non è chiaro se si tratti del falò di Manuela e Stefano.

Anticipazioni sulle coppie di Temptation Island: cosa accadrà nella prossima puntata

Nella puntata di Temptation Island di lunedì 12 luglio, verranno mostrati gli avanzamenti delle coppie che hanno deciso i proseguire il viaggio dei sentimenti in Sardegna. Stefano avrà uno scatto di rabbia per qualcosa che è accaduto e si sfogherà, lanciando dei cuscini. Nel frattempo Ste, che è fidanzato con Claudia, vedrà dei filmati della sua compagna ed esclamerà: ''Non ho parole''. Non è chiaro cosa scoprirà Socionovo e non è chiaro se sarà lui, dopo la visione del video, a chiedere un falò anticipato. Non resta pertanto che attendere la prossima puntata di Temptation Island per scoprire cosa succederà alle cinque coppie rimaste in gara nel villaggio in Sardegna.