In moltissimi, infatti, hanno sottolineato che Francesco Oppini non abbia preso subito le distanze dalla parola pronunciata dal suo amico durante la diretta, magari rimproverandolo come avrebbe dovuto.

Francesco Oppini torna al centro delle polemiche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. In queste ore, infatti, si è reso protagonista di un episodio alquanto spiacevole durante una diretta Instagram fatta in compagnia dei suoi amici, che ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social. Ma, nelle ultime giornate, di Oppini si è tornato a parlare anche per il suo rapporto con Tommaso Zorzi: si vocifera, infatti, che l'amicizia tra i due sia giunta definitivamente al capolinea .

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".