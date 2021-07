Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo aver fatto "sognare" i fan del Grande Fratello Vip 5 con la loro amicizia, tornano al centro dell'attenzione mediatica e questa volta si parla di crisi. Secondo a quanto riportato dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il rapporto tra i due ex volti del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, sarebbe giunto definitivamente al capolinea. Una serie di indizi arriverebbero dai social, visto che Zorzi ha smesso di seguire Oppini su Instagram e ha risposto in maniera piccata ad una domanda che gli è stata fatta proprio sul conto del figlio di Alba Parietti.

Il gesto di Tommaso Zorzi verso Francesco Oppini

Nel dettaglio, i numerosi fan della coppia di amici Tommaso-Francesco, avevano notato da un po' di tempo che i due non apparissero più in coppia sui social e non si dedicassero più story come facevano ai tempi post reality show Mediaset.

Oppini, però, malgrado le voci di rottura ha sempre specificato a chiare lettere sui social di non aver litigato con Tommaso e che il loro rapporto non fosse assolutamente in crisi.

Al contrario, Zorzi non ha mai proferito parola su quanto stesse accadendo ma, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio con delle risposte e un gesto social che non è passato affatto inosservato.

Sui social, il vincitore del GF Vip risponde ad una domanda su Oppini

In primis, Tommaso ha tolto il "segui" al suo amico Francesco su Instagram: in questo modo non può più seguire le avventure social del figlio di Alba Parietti. Un gesto "chiave" che per molti fan della coppia di amici, potrebbe stare a rappresentare la fine eloquente della loro amicizia.

Ma, nel corso della serata di ieri, Tommaso Zorzi si è lasciato andare anche ad una serie di risposte su Twitter che avevano come soggetto della discussione proprio Oppini.

Anche in questo caso, le reazioni del giovane influencer e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbero lasciato poco spazio all'immaginazione.

'Ognuno per la propria strada', scrive Zorzi

Come riportato da Novella 2000, un utente ha chiesto a Tommaso come mai non proferisse parola su Francesco Oppini. "Perché invece di continuare ad incitare l'odio ai tuoi fan, una volta ogni tanto non difendi il tuo amico Francesco Oppini?", gli ha chiesto questo utente.

Immediata la risposta di Tommaso Zorzi che, senza troppi mezzi termini ha scritto: "Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare per la propria strada.

A presto".

Una risposta che potrebbe rappresentare la fine di questa amicizia? Si attendono ulteriori risvolti sul caso da parte dei due diretti interessati.