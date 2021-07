Giulia Stabile ha conquistato anche Belen Rodriguez: per la giovane vincitrice di Amici 20 si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo tanto da occupare un posto al tavolo dei conduttori di Tu si que vales. La ballerina, con il suo indubbio talento e con la personalità pura e genuina, ha conquistato l'affetto non solo del pubblico ma anche di tutti coloro che vengono a contatto con lei. Anche la bellissima showgirl argentina ha voluto dichiarare pubblicamente il suo affetto per la romana, tanto da condividere con lei una Instagram Story, mostrandosi molto affettuosa.

Belen con la 'sua piccolina'

Dopo che una fan di Giulia presente alle registrazioni di Tu si que vales ha reso nota la presenza della sua beniamina al tavolo dei conduttori dello show, al fianco di Belen, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, alcuni hater su Twitter hanno cercato di insinuare il dubbio che la showgirl non apprezzasse la partecipazione al programma di Stabile. Tali cattiverie sono state indirettamente smentite ieri da Belen stessa che, rientrata a lavoro già in splendida forma dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì, ha postato una Storia sul suo profilo social proprio in compagnia della ballerina.

''Sono con la mia piccolina che mi porterò a casa perché sono follemente innamorata di lei'', ha detto Belen inquadrando la solare Giulia a cui ha chiesto di fare un salutino a tutti i follower.

La ballerina con il suo contagioso sorriso ha poi ironizzato sul fatto di essere piccolina di statura e di poter stare tranquillamente sul comodino dell'argentina. Infine, Rodriguez ha affermato: ''Due nuove figlie''. Insomma, ogni ombra sul rapporto che lega Belen e Giulia è stata completamente dissipata.

La vincitrice di Amici 20 apprezzata da tutti

Tra l'altro, segnalazioni precedenti avevano già reso noto il buon rapporto che intercorreva tra le due: Belen ha aiutato Giulia con il trucco e ha condiviso con lei la merenda durante le registrazioni dello show che dovrebbe prendere il via il prossimo autunno su Canale 5. Dalle anticipazioni presenti sul web, tutti i giudici, tra cui c'è anche Rudy Zerbi che ha già dato il suo attestato di stima alla vincitrice di Amici 20, hanno dialogato con Stabile che in pochissimo tempo si è ambientata nello studio del programma.

Una carriera in ascesa e ricca di impegni per Giulia: i fan della danzatrice la vedranno non solo a Tu si que vales, ma anche ad Amici 21, dove ricoprirà il ruolo di ballerina professionista. E c'è da scommettere che ora che è inserita a pieno ritmo della scuderia della Fascino di Maria De Filippi, per la romana gli impegni di lavoro si moltiplicheranno. Giulia sta finalmente iniziando a raccogliere i frutti del suo grande impegno.