Continua senza intoppi l'ascesa di Giulia Stabile: la ballerina che si è posizionata sul gradino più lato del podio di Amici 20, potrebbe entrare a far parte di un famosissimo programma del sabato sera di Canale 5. Nella giornata del 13 luglio, la danzatrice diciannovenne è stata avvistata negli studi dove prendono vita le registrazioni di Tu sì que vales. Alcuni video condivisi sui social hanno mostrato la grande complicità che Giulia ha con Alessio Sakara, il quale con Martin Castrogiovanni è alla conduzione del programma, e con Rudy Zerbi, giudice del talent con Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Cosa starà preparando la danzatrice?

Giulia dietro le quinte di Tu sì que vales

Grosse novità per i follower di Giulia: la ballerina potrebbe essere presente nelle puntate di Tu sì que vales. Le registrazioni del programma hanno già preso il via e l'assenza di Belen Rodriguez, che ha dato alla luce da poco la secondogenita Luna Marì, e la presenza della vincitrice di Amici 20, sono bastati a far ipotizzare ai fan di Stabile un suo ruolo all'interno dello show del sabato sera di Canale 5. Già nelle ultime ore sono circolate su Instagram delle foto e del video che mostravano Giulia negli studi Mediaset.

Rudy Zerbi ha condiviso una storia su Instagram in cui la danzatrice dava mostra della sua forza fisica dando dei pugni ad Alessio Sakara.

Poi i tre hanno fatto una foto che ha scatenato l'ilarità degli utenti dei social ma non è tutto. Giulia, in serata, ha mostrato sul suo profilo un momento molto bello di danza. La futura ballerina professionista di Amici 21, parlando di un bell'incontro, ha mostrato uno spezzone in cui ballava con un uomo che probabilmente è uno dei concorrenti di Tu sì que vales.

Tanti impegni lavorativi per la ballerina

Giulia avrà un posto fisso nello show o si tratta solo di un'apparizione relativa alla prima puntata? Non vi sono notizie certe al riguardo, ma quel che è certo è che Stabile ha una capacità evidentissima: oltre a essere una coinvolgente artista, la romana sa conquistare tutti coloro che vengono a contatto con lei.

Non c'è persona che non la conosca che non gradisca scherzare e stare con lei, almeno da ciò che traspare dai social.

Giulia stessa aveva dichiarato di avere molti progetti in cantiere: che questo sia uno di quelli che porterà la ballerina su Canale 5? Intanto ad alimentare la felicità dei sostenitori della ballerina ci ha pensato la rivista Chi. Il settimanale ha dato per certa la partecipazione di Giulia e del fidanzato Sangiovanni a una delle puntate di C'è posta per te. Insomma, per la ballerina si prospetta un autunno molto intenso dal punto di vista lavorativo.