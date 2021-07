Non smette di far discutere la partecipazione più che decennale di Gemma a U&D. Dopo che la dama ha confermato che a settembre tornerà nel cast del Trono Over per cercare l'amore, c'è chi sta facendo delle ipotesi sul ruolo che potrebbe ricoprire nelle nuove puntate della stagione. Una voce che ancora non ha trovato conferme, ad esempio, sostiene che Maria De Filippi si sarebbe stancata dei soliti piagnistei di Galgani, per questo starebbe pensando di sostituirla in parte con Isabella Ricci.

Gossip sulla prossima edizione di U&D

Finché Gemma non l'ha smentito, sul web ha impazzato un Gossip piuttosto particolare sul suo conto.

Qualche settimana fa, infatti, si vociferava che Galgani sarebbe stata prossima a lasciare U&D dopo oltre 11 anni: questa decisione, si pensava fosse stata presa dalla redazione dopo aver sentito le lamentele di un folto gruppo di spettatori.

La torinese, però, si è affrettata a negare un suo imminente addio al dating-show, anzi ha fatto sapere che a settembre figurerà ancora nel parterre femminile del Trono Over.

Il ritorno della 71enne nel programma per la dodicesima stagione consecutiva, però, potrebbe non essere tutto rose e fiori. Un rumor che le riviste scandalistiche e i siti stanno riportando in questi giorni, sostiene che Maria De Filippi avrebbe in mente un importante cambiamento per la versione senior del suo storico format.

Le lamentele dei fan di U&D su Gemma

L'indiscrezione che ha riportato la rivista di gossip diretta da Signoretti a fine luglio, sostiene che nelle intenzioni di Maria De Filippi ci sarebbe quella di "accantonare" un po' Gemma.

"Verrà buttata giù dal trono perché basta piagnistei", si legge sul web in questi giorni in merito ad una possibile sostituzione di Galgani con un'altra dama del parterre del Trono Over.

I giornalisti, infatti, si dicono piuttosto certi del fatto che a settembre sarà Isabella Ricci la protagonista assoluta della versione senior del dating-show: la new entry del cast, infatti, in poco tempo ha conquistato gli addetti ai lavori e il pubblico con la sua eleganza e con i modi di fare sempre attenti ed educati.

La redazione, dunque, potrebbe aver deciso di dare ascolto a quella fetta di pubblico che non sopporta più i siparietti che Gemma propone da anni, quelli basati su frequentazioni più o meno passionali che poi si risolvono con un nulla di fatto quando si tratta di dover lasciare la trasmissione in coppia.

La data d'esordio della nuova stagione di U&D

Ad evitare la sostituzione con Isabella, potrebbe essere un colpo di scena che Gemma avrebbe già "in tasca". Negli ultimi giorni, infatti, i siti di gossip hanno iniziato ad ipotizzare il ritorno di Marco Firpo a U&D: il cavaliere ha ammesso di pensare ancora a Galgani, e lei ha fatto altrettanto sempre tramite interviste su carta stampata.

Il possibile ritorno di fiamma con l'uomo col quale ha fatto coppia dopo la rottura con Giorgio Manetti, potrebbe garantire alla torinese uno spazio in puntata che ad oggi non le apparterrebbe al cento per cento.

Per sapere come andranno le cose nella nuova stagione del dating-show, i fan dovranno aspettare almeno un altro mese e mezzo.

La prima puntata dell'edizione 2021/2022, infatti, andrà in onda lunedì 13 settembre, ma sarà registrata con qualche settimana d'anticipo: il cast del format Mediaset si ritroverà agli studi Elios già a fine agosto.

A commentare le storie di dame cavalieri e tronisti (tra loro ci sarà anche una transgender, una ragazza che prima era un ragazzo ma ha completato il suo percorso di transizione), saranno ancora una volta Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.