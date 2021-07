Continuano a trapelare i Gossip sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6, quello che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Secondo quello che si legge sul web il 24 luglio, nel cast del reality show potrebbero rientrare anche due ragazze che sono diventate famose grazie a Uomini e Donne. Tra i "vipponi" che Alfonso Signorini presenterà tra meno di due mesi, dunque, potrebbero esserci anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni, presunto nuovo amore di Fabrizio Corona.

L'ipotesi GF Vip Soleil Sorge

Si allunga la lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6.

Al momento sono tantissimi i personaggi famosi che sono stati inseriti nell'elenco ufficioso dei futuri protagonisti del reality Mediaset, quello che esordirà tra meno di due mesi su Canale 5.

Uno degli ultimi nomi che è stato accostato al programma che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo, è quello di una ragazza che ha già partecipato a qualche format del genere nel recente passato.

Si vocifera che a ricoprire il ruolo di "vippona" dopo l'estate potrebbe essere anche Soleil Sorge, discussa ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La giovane è diventata popolare grazie al dating show di Maria De Filippi, quello nel quale ha conosciuto l'ex fidanzato Luca Onestini. Negli ultimi anni, poi, l'influencer di origini americane ha preso parte a reality come Pechino Express e L'Isola dei Famosi, mostrandosi sempre al centro delle dinamiche e delle discussioni.

La 'soffiata' su una potenziale inquilina del GF Vip

Soleil Sorge, però, potrebbe non essere l'unica ex di Uomini e Donne a partecipare al GF Vip 6. Alcuni siti di gossip riportano l'indiscrezione secondo la quale una chiacchierata ex tronista sarebbe stata avvistata a Roma nei pressi degli studi dove si stanno tenendo i provini per il reality show.

Si dice che il 23 luglio Sophie Codegoni abbia raggiunto il capoluogo laziale per ultimare i casting per il programma Mediaset, al quale dovrebbe partecipare da metà settembre.

La giovane, infatti, sarebbe stata vista a bordo di un'auto (la stessa che accompagnerebbe Fabrizio Corona in trasferta) prima e dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro importante.

L'influencer, però, sui social network non ha fatto nessuna accenno al motivo per il quale si trovava nella capitale: l'unica informazione che ha condiviso con i follower è stata quella sul suo stato d'animo felice e soddisfatto.

Gli amori delle probabili 'vippone' del GF Vip

Qualora Sophie e Soleil dovessero essere confermate nel cast del GF Vip 6, sicuramente regaleranno interessanti spunti di discussione agli appassionati di gossip.

Codegoni, ad esempio, nelle ultime settimane è finita al centro delle chiacchiere per una possibile frequentazione in corso con Fabrizio Corona. È stato lo stesso imprenditore a definirla "la mia fidanzata, la mia convivente" in un video che è stato pubblicato su Instagram di recente.

La 19enne, comunque, è diventata popolare scegliendo Matteo Ranieri nel dating show di Maria De Filippi: questa relazione, però, non è durata neppure un mese.

Sorge, invece, è stata spesso in copertina per i suoi amori famosi: dopo il tronista Luca Onestini, l'influencer ha amato un altro protagonista del format Mediaset, Marco Cartasegna. Terminato questo legame, Soleil si è innamorata di Jeremias Rodriguez mentre entrambi erano concorrenti de L'Isola dei Famosi. Dopo questo rapporto piuttosto mediatico, la ragazza ha deciso di svelare poco o nulla delle sue ultime frequentazioni.