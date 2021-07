La notizia dell'arrivo di una transgender nel cast di U&D sta facendo discutere. Tra i tanti che hanno commentato questa svolta storica voluta da Maria De Filippi c'è anche una ragazza che si è resa protagonista di un possibile scivolone social. Nel dire la sua sull'imminente debutto di una tronista trans su Canale 5, Jessica Antonini potrebbe aver fatto delle nuove insinuazioni sull'ex Davide Lo Russo, scatenando l'ira e le proteste di molti utenti.

Le affermazioni del volto di U&D che fanno discutere

Jessica Antonini sembra non voler desistere dall'attaccare l'ex Davide sui social network.

Dopo aver insinuato in varie occasioni che Lo Russo potrebbe essere omosessuale, la tronista di U&D avrebbe nuovamente tirato in ballo questa storia "sfruttando" una recente notizia.

Dopo aver saputo che Maria De Filippi ha scelto una transgender per la stagione 2021/2022 del Trono Classico, la romana pare aver lanciato una frecciatina velenosa all'ex fidanzato quando ha commentato un post Instagram dedicato a questa informazione.

"Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiarla", ha digitato la ragazza senza nominare direttamente il giovane col quale ha fatto coppia fino a pochi mesi fa, ovvero fino a quando lui non è sparito dalla sua vita pare senza un vero motivo.

Questa battuta di Jessica, però, non è piaciuta al popolo del web, che si è subito esposto per bocciare queste parole e la presunta insinuazione che è stata fatta su una persona che Antonini dice di aver amato molto.

Il botta e risposta tra la romana di U&D e i follower

"Prima di fare battute fuori luogo, sai che chi ci prova con una transessuale spesso è etero? Volevi fare una frecciata per offendere qualcuno e invece hai offeso più persone, complimenti", ha scritto un follower per replicare all'uscita forse infelice di Jessica.

La protagonista della scorsa stagione di U&D, però, non si è fatta demoralizzare dalle critiche e ha subito controbattuto: "Non ho fatto nomi, ma ci sta che siate influenzati dalle mie ultime dichiarazioni.

Non l'ho scritto ma è chiaro a chi mi riferisco. Nessuno si strapperà i capelli".

Antonini, poi, ha ribadito che al suo fianco vuole un uomo coraggioso non un "senza p...", e anche qui il riferimento a Davide sembra certo ma non è espresso a chiare lettere probabilmente per non incappare in problemi legali.

I risvolti sul cast della nuova edizione di U&D

Jessica Antonini ha commentato forse in modo poco delicato una notizia che da giorni impazza sul web: a U&D, infatti, sta per debuttare una tronista transessuale, la prima nella storia del programma di Canale 5.

Maria De Filippi ha scelto di sensibilizzare il suo pubblico su una tematica importante come quella dell'accettazione, che parte da un percorso di transizione che la futura protagonista del dating-show dovrebbe aver già completato (questo è quello che sostiene il giornalista che per primo ha lanciato lo scoop).

Il Trono Classico della stagione 2021/2022, dunque, sarà animato da quattro ragazzi in cerca dell'anima gemella: due uomini e due donne da metà settembre inizieranno l'avventura nel format Mediaset leader d'ascolti del primo pomeriggio.

Il nuovi tronisti, però, anche quest'anno dovranno "convivere" con le dame e i cavalieri del Trono Over: la conduttrice ha deciso di riproporre lo stesso meccanismo della passata edizione, quello in cui giovani e senior partecipano alla stessa puntata.

Tra i personaggi che non mancheranno all'appello quando riprenderanno le registrazioni c'è Gemma Galgani: la torinese è ancora single e si prepara a partecipare a Uomini e donne per il dodicesimo anno consecutivo, per il "dispiacere" della sua antagonista Tina Cipollari.