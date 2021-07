Tra qualche settimana in Brave and beautiful, i fan della soap Tv turca assisteranno alle nozze improvvise tra Cesur Alemdaroglu e Suhan Kordulag. Sarà Korhan a fare da testimone alla sorella, mentre Tashin, una volta venuto a sapere del matrimonio, architetterà l'ennesimo teatrino. Questa volta però, Suhan andrà su tutte le furie e si scaglierà contro il padre rinfacciandogli tutte le sue menzogne. Nonostante i tentativi di Canu e Cahide di impedire la cerimonia, Suhan e Cesur diventeranno marito e moglie.

Suhan e il padre Tahsin ai ferri corti nelle prossime puntate di Brave and Beautiful

In Brave and beautiful i colpi di scena continueranno anche nel corso delle prossime settimane. Cesur sarà ormai diventato il nemico numero uno di Tahsin, il quale cercherà con ogni mezzo di sbarazzarsi dell'uomo, soprattutto dopo aver scoperto la sua vera identità. Kordulag non esiterà a provocare l'incidente stradale che costerà quasi la vita a Cesur e Suhan. Quest'ultima comincerà a fidarsi sempre più di Cesur, il quale le avrà anche rivelato di essere figlio di Hasan Karahasanoğlu. Suhan sarà sempre più astiosa nei confronti del padre, soprattutto nel momento in cui capirà che vi sarà proprio il genitore dietro la manomissione dell'auto di Alemdaroğlu.

Suhan sposa Cesur e chiede a Korhan di farle da testimone

Sarà a questo punto della trama di Brave and Beautiful che Suhan prenderà una improvvisa decisione, atta a colpire il padre Tahsin. La giovane infatti, chiederà a Cesur di sposarla, ben sapendo che questo farà infuriare il genitore. Suhan e Cesur quindi, non perderanno tempo e convoleranno a nozze il giorno successivo, nonostante i tentativi di impedire la cerimonia messi in atto da Cahide e Banu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Suhan chiederà a Korhan di farle da testimone e l'uomo accetterà di essere accanto alla sorella in questo evento.

Furiosa lite tra Tahsin e Suhan dopo le nozze di lei con Cesur

Non passerà molto tempo prima che Tahsin venga informato del matrimonio tra la figlia e Cesur.

L'uomo sembrerà avere un infarto ma sarà solo l'ennesima controffensiva del patriarca dei Kordulag. Avvisati dello stato precario di salute di Tashin, Suhan, Korhan e Cesur si recheranno all'ospedale e, in un primo momento, a causa dell'atteggiamento di Adalet, i tre crederanno che l'uomo sia passato a miglior vita. Un vero e proprio teatrino architettato ad arte da Tahsin il quale però, si ritroverà ad affrontare l'ira della figlia. Suhan infatti, si scaglierà contro il padre dicendogli di essere disgustata da tutte le menzogne e i reati di cui si sarà macchiato nel corso degli anni. Inoltre, la neo sposa annuncerà di volersi trasferire sin da subito a vivere a casa del marito Cesur.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà nelle prossime puntate di Brave and beautiful, si ricorda che la soap Tv turca va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì a partir dalle 14:45 circa.