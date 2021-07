Dal prossimo settembre tornerà in onda Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. L'appuntamento su Canale 5 è confermato con il consueto mix tra trono classico e trono over che torneranno di nuovo a "convivere" insieme dopo il grande successo dell'ultima edizione, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori al giorno con picchi del 25% di share. Ma chi ritornerà a settembre nel parterre degli over? Tra i riconfermati spicca il nome di Gemma Galgani, ormai diventata una delle colonne portanti del dating show Mediaset.

La dama Gemma Galgani ritorna a Uomini e donne 2021-2022

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni sul parterre del trono over della prossima edizione, rivelano che è confermata la presenza di Gemma Galgani.

La dama torinese, che da oltre un decennio cerca il suo grande amore nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, tornerà a mettersi in gioco, con la speranza di riuscire a trovare davvero il suo vero amore.

La stessa Gemma, in una recente intervista al magazine del programma, aveva lanciato un consiglio a Tina Cipollari (sua nemica giurata in trasmissione), chiedendole di cambiare strategia per settembre e di trovare nuovi argomenti, così da smetterla di attaccarla gratuitamente.

In bilico Roberta Di Padua mentre Veronica direbbe sì a U&D

Occhi puntati anche su Roberta Di Padua, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, il cavaliere conosciuto proprio a Uomini e donne.

In una intervista, Roberta ha ammesso che non sa se si sente già pronta per rimettersi in gioco e quindi la sua presenza potrebbe essere in bilico per settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Resta da capire anche quale sarà la scelta di Riccardo: tornerà in studio oppure cercherà l'amore altrove?

Veronica Ursida, invece, dopo la fine della conoscenza con Armando, ha fatto sapere che accetterebbe volentieri l'invito della redazione di Uomini e donne per un eventuale ritorno a settembre.

Anticipazioni Uomini e donne settembre 2021: arriva la tronista trans

E poi ancora, le anticipazioni su U&D 2021-2022 rivelano che per quanto riguarda i nuovi tronisti, Maria De Filippi ha deciso di compiere una vera e propria rivoluzione.

La padrona di casa del dating show dei sentimenti di Canale 5, infatti, ha deciso di accogliere sul trono del suo programma la prima tronista trans della storia di Uomini e donne ma non è ancora stata svelata l'identità.