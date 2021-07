Riccardo Guarnieri ha un nuovo amore? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di U&D dopo aver visto il selfie che il cavaliere si è fatto con una mora misteriosa che molti indicano come la sua ultima fiamma. Interpellata su questo argomento, Roberta ha preferito glissare: la dama del Trono Over, inoltre, ha parlato di rapporto irrisolto con Guarnieri e di un mancato confronto dopo la rottura definitiva.

Le parole della protagonista di U&D sulla nuova vita dell'ex

La storia d'amore tra Riccardo e Roberta è finita pochi mesi fa ma, stando ai rumor che circolano ultimamente, lui potrebbe essersi già rifatto una vita.

Come ha segnalato Deianira Marzano su Instagram qualche giorno fa, Guarnieri si è fatto fotografare al fianco di una mora misteriosa che i curiosi pensano possa essere la sua nuova fiamma.

Da quando in rete ha iniziato a circolare questo Gossip, Guarnieri non si è esposto né per confermarlo né per smentirlo. Il cavaliere di U&D, infatti, ha deciso di far calare il sipario sulla sua vita privata sparendo del tutto dai social network, dalla televisione e dalle riviste che vorrebbero intervistarlo.

La dama Di Padua, invece, rilascia volentieri dichiarazioni su quello che le è accaduto dopo la rottura col pugliese: di recente, ad esempio, la protagonista del dating-show si è confidata con un giornalista della rivista ufficiale del programma su svariati argomenti.

Il commento sul post rottura col cavaliere di U&D

Al giornalista che le ha chiesto di esprimere un parere sul gossip che vorrebbe Riccardo già legato a un'altra donna, Roberta ha risposto dicendo che preferiva passare alla domanda successiva, come se avesse voluto glissare su un argomento che in qualche modo le sta ancora a cuore.

Il "no comment" della dama di U&D sulla nuova vita di Guarnieri potrebbe voler dire tutto e niente: magari Di Padua è a conoscenza di una possibile nuova fiamma del pugliese, oppure ha evitato di parlarne perché soffre ancora per come sono andate a finire le cose.

Restando su questo tema, la protagonista del dating-show di Maria De Filippi ha ammesso di non aver ancora la voglia e il coraggio di voltare pagina: se il suo ex potrebbe essersi già consolato tra le braccia di una mora misteriosa, Roberta è single e non pronta a intraprendere una nuova frequentazione.

Il futuro nel cast del Trono Over di U&D

"Quello tra me e Riccardo è un rapporto irrisolto. Mi sarebbe piaciuto avere un confronto con lui, anche in privato", ha dichiarato Roberta al numero del magazine di U&D che è uscito il 2 luglio. Anche se a volte viene assalita dai ricordi e dalla malinconia, la dama del Trono Over ha precisato che non tornerebbe a far coppia con Guarnieri per l'ennesima volta, non dopo come è finita tra loro nel corso dell'ultimo faccia a faccia che hanno avuto negli studi Elios.

A proposito del programma al quale ha partecipato per almeno tre stagioni, Di Padua non esclude di poterci tornare anche dopo l'estate. Al giornalista che le ha chiesto se a settembre figurerà ancora tra i membri del parterre, la romana ha fatto sapere che accetterebbe un eventuale invito della redazione se fosse ancora libera sentimentalmente.

Le puntate dell'edizione 2021/2022 del format condotto da Maria De Filippi saranno registrate a partire da fine agosto, quindi soltanto tra un paio di mesi si saprà la composizione del cast di dame, cavalieri e tronisti. Chi non dovrebbe mancare è Gemma Galgani: la torinese è ancora single e si prepara a vivere il suo tredicesimo anno consecutivo nel programma che la vede assoluta protagonista con le sue conoscenze senza lieto fine e con i battibecchi con l'opinionista Tina Cipollari.