Dagospia ne è certo: uno dei tronisti della nuova edizione di U&D sarà una ragazza che in passato era un ragazzo. Il 21 luglio, infatti, in rete ha cominciato a circolare il rumor secondo il quale Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su una persona che ha effettuato un percorso di transizione. Confermata, inoltre, la formula mista di Trono Over e Trono Classico insieme: il debutto è previsto per metà settembre.

Retroscena sui nuovi protagonisti di U&D

È un Gossip inaspettato ma molto interessante quello che è stato lanciato nelle ultime ore.

Stando ad un rumor che è arrivato all'orecchio di chi scrive per il blog in questione, Maria De Filippi starebbe per rivoluzionare in parte il suo storico dating-show.

Dopo aver fortemente voluto un Trono Gay nell'edizione 2016/2017, si dice che la conduttrice di U&D sia pronta a spiazzare il pubblico puntando su un'altra tematica sociale molto delicata.

In rete, dunque, ultimamente si legge: "Era un uomo, ora è una donna. Sarà la nuova tronista di Uomini e donne".

Il giornalista che per primo ha riportato questa indiscrezione, sostiene con quasi assoluta certezza che dopo l'estate sarà presentata ai telespettatori una ragazza che fino a non molto tempo fa era un ragazzo. Il programma di Canale 5.

Anticipazioni nuove puntate di U&D

"Il programma condotto da Maria De Filippi, si prepara ad una svolta storica", si legge ancora sul web in queste ore.

Stando al gossip che Giuseppe Candela ha riportato il 21 luglio, la presentatrice di U&D vorrebbe sensibilizzare il suo pubblico su un tema ancora troppo delicato, quello del cambio di sesso di chi non si accetta nel corpo con cui è nato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"La prescelta ha concluso il percorso di transizione ed è una commessa", fa sapere il giornalista che per primo ha reso pubblica la possibile rivoluzione del programma che va in onda da oltre 25 anni su Canale 5.

L'edizione 2021/2022 del format Mediaset, inoltre, tornerà a metà settembre con la stessa formula dei mesi scorsi: i fan, infatti, assisteranno a puntate quasi equamente divise tra Trono Classico e Trono Over.

I giovani che cercheranno l'amore davanti alle telecamere, saranno quattro: due uomini e due donne (una dovrebbe essere colei che fino a poco tempo fa era un ragazzo).

Le registrazioni di U&D dal fine agosto

Il Trono Classico della nuova edizione di U&D, dunque, potrà contare su quattro protagonisti: due ragazzi e due ragazze che cercheranno l'anima gemella nel dating-show che Maria De Filippi conduce con successo da moltissimi anni.

Le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà settembre, cominceranno ad essere registrate tra poco più di un mese. La redazione è già al lavoro per cercare i tronisti, le dame e i cavalieri da inserire nel cast della stagione 2021/2022, gli stessi che saranno presentati ufficialmente in studio a fine agosto.

Sono tanti i nomi che stanno circolando su coloro che animeranno lo spazio dedicato ai giovani: si vocifera, per esempio, che l'ex corteggiatore Matteo Ranieri sia tra i candidati alla poltrona rossa, così come Tommaso Eletti di Temptation Island.

La presentatrice, però, di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha chiarito che sceglierà soltanto persone che non ambiscono a diventare influencer o star del web: "Cerco un tronista che faccia l'elettricista. Non voglio più certi condizionamenti. I social per loro sono diventati un cliché, per questo ho deciso di cambiare. Voglio la vita vera".