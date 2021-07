È un'indiscrezione davvero inaspettata quella che sta circolando nelle ultime ore sulla nuova edizione di Uomini e donne. Stando a quello che si vocifera in rete il 21 luglio, Maria De Filippi avrebbe già scelto una delle protagoniste del Trono Classico 2021/2022. Ad animare la versione giovani del dating-show, dovrebbe essere una ragazza che prima era un ragazzo: il format Mediaset, dunque, starebbe per accogliere nel cast la prima transgender della sua storia.

Grandi novità in arrivo a Uomini e Donne

Quando mancano meno di due mesi al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, in rete ha cominciato a circolare un Gossip piuttosto spiazzante sul cast che Maria De Filippi starebbe mettendo su proprio in queste settimane.

Mentre la pagina Instagram del dating-show conferma con un post che i provini per l'edizione 2021/2022 sono ancora in corso, Dagospia regala un'interessante anticipazione a riguardo.

Stando a quello che ha raccontato Giuseppe Candela il 21 luglio, il format pomeridiano di Mediaset si starebbe preparando ad una svolta interessante.

Alcune fonti vicine agli addetti ai lavori, avrebbero spoilerato l'arrivo nel Trono Classico di una transgender.

La conduttrice, dunque, avrebbe già selezionato la prima tronista della nuova stagione, una ragazza che in passato era un uomo e che oggi ha completato il suo percorso di transizione.

Rumor sui protagonisti di Uomini e Donne

"Era un uomo, ora è donna e sarà una tronista di Uomini e Donne", è questo lo scoop che ha lanciato Dagospia mercoledì 21 luglio.

Basandosi su questa indiscrezione ancora tutta da confermare, dal prossimo settembre il dating-show di Maria De Filippi dovrebbe aprire le porte ad una commessa che prima era un ragazzo: per il programma Mediaset, sarebbe la prima volta con un protagonista transgender sulla poltrona rossa.

La conduttrice ha già abbracciato cause delicate ed importanti in passato: nell'edizione 2016/2017, ad esempio, è andato in onda il primo Trono Gay della storia, animato da Claudio Sona in primis e da Alex Migliorini successivamente.

Questo "esperimento", però, è stato messo da parte e mai più considerato nelle ultime stagioni, che hanno avuto come protagonisti esclusivamente ragazzi e ragazze eterosessuali.

Ovviamente non si conosce ancora il nome di colei che cercherà l'amore in tv dopo l'estate: per il momento, infatti, i giornalisti hanno fatto sapere che nel cast di U&D starebbe per arrivare la prima persona che ha cambiato sesso.

Confermati Over e Classico insieme a Uomini e Donne

Un'altra anticipazione che Dagospia ha dato sulla prossima edizione di Uomini e Donne, riguarda il meccanismo che sarà proposto ai telespettatori a partire da metà settembre.

Visto il successo che ha ottenuto il dating-show nei mesi scorsi, la redazione e la rete hanno deciso di riproporre la stessa formula mista, quella che prevede la "convivenza" nello stesso studio di Trono Classico e Trono Over.

Le puntate che saranno registrate da fine agosto, dunque, saranno animate dai tronisti giovani (quattro in totale, due uomini e due donne) e dalle dame e i cavalieri del parterre: Maria De Filippi salterà da un argomento all'altro, provando ad aggiornare il pubblico su tutto quello che è accaduto durante le vacanze ai protagonisti più amati.

Se dei ragazzi che cercheranno l'amore davanti alle telecamere non si sa ancora nulla (saranno presentati ufficialmente tra un mese e mezzo circa), circolano già parecchie voci sui "senior" del cast. Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato e Isabella Ricci parteciperanno sicuramente alla nuova stagione; in forse sono ancora Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.