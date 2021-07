Sono senza dubbio una delle coppie più amate e seguite dell'estate 2021 e non smettono di affascinare i loro fan tra scatti sui social e progetti lavorativi: Giulia Stabile e Sangiovanni sono sempre più uniti ed innamorati. Mentre il cantante rivelazione di Amici 20 continua a collezionare successi, il suo EP è il più venduto del primo semestre dell'anno in corso, e la vincitrice del talent sarà una delle professioniste della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, la loro storia continua a gonfie vele nonostante i numerosi impegni di entrambi e la distanza geografica.

Proprio a proposito del modo in cui i due giovanissimi stanno gestendo la loro relazione, Sangiovanni in un'intervista rilasciata a Big ha confessato di voler stare più tempo possibile con la fidanzata ma ha decisamente frenato su una possibile convivenza.

I 'Sangiulia' sempre più uniti

Si sono innamorati trai banchi della scuola più famosa d'Italia e il loro sentimento è cresciuto anche una volta lontani dalle telecamere. I Sangiulia, così come sono stati ribattezzati dai loro fan, sono molto seguiti non solo per le loro innegabili qualità artistiche ma anche per anni lei e i messaggio che stanno lanciando alla loro generazione, fatto di inclusione e contro ogni tipo di discriminazione. I due ragazzi sono molto riservati ma la loro intervista su Vanity Fair ha riscosso un grandissimo successo: la coppia sta gestendo al meglio la distanza e sta mantenendo fede alla promessa fatta una volta terminata il talent.

Ogni volta che uno dei due ha un po' di tempo libero sale su un treno per raggiungere l'altro.

La maturità con cui cantante e ballerina onorano i loro impegni lavorativi, pare essere alla base anche del modo in cui Sangiovanni e Giulia stanno vivendo la loro relazione. 'Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più', ha rivelato il cantante a Big.

"Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta", ha proseguito Il vicentino. E il sentimento per la vincitrice del talent sarebbe così forte che Sangio avrebbe addirittura rifiutato le avances molto esplicite di una sua sostenitrice proprio perché fidanzato.

Il cantante: 'Convivenza con Giulia? Per quello è troppo presto'

Se qualcuno però sogna già di vedere il nido d'amore di Giulia e Sangio sta sbagliando.

"Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto", ha voluto precisare il cantautore. Effettivamente i ragazzi sono ancora troppo giovani: 19 anni lei, 18 lui, in questo momento entrambi devono affermarsi dal punto di vista lavorativo. Ciò non impedisce però a nessuno dei due di accorciare le distanza ogni volta che ce ne è la possibilità.

Secondo alcune indiscrezioni, poi, Giulia sarà presente nell'attesissimo videoclip di Malibù. Non è una novità che i due tengano conto del parere dell'altro per ciò che riguarda il loro lavoro di artisti. Il sostegno reciproco è stato, fin da quando si trovavano in casetta, una delle basi fondant della genuina relazione dei due talenti.