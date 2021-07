Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne, vi è quella composta da Samantha e Alessio. Un amore sbocciato sotto i riflettori e proseguito anche quando è calato il sipario sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Tra i due tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, fino a quando non è arrivata una clamorosa segnalazione legata a un possibile tradimento di Alessio nei confronti dell'ex tronista del programma di Canale 5.

Alessio beccato con un'altra donna: Samantha tradita?

Nel dettaglio, a riportare la segnalazione social sul conto della coppia Alessio-Samantha ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha postato degli scatti compromettenti del giovane ragazzo.

Alessio, infatti, è stato beccato in teneri atteggiamenti in compagnia di un'altra donna, all'interno di un locale dove avrebbe trascorso la serata senza avere al suo fianco Samantha.

Così spunta subito l'ipotesi che l'ex tronista possa essere stata tradita dal suo fidanzato e addirittura che i due si siano detti addio.

In tanti, infatti, hanno anche notato che da un po' di tempo la coppia nata a U&D non appare più assieme sui social e che hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

I sospetti di Deianira su Alessio e Samantha

Insomma i dubbi ci sono, anche se Deianira Marzano non esclude che possa trattarsi di una sorta di piano studiato a tavolino dalla coppia, per tornare al centro dell'attenzione mediatica.

"Penso che la cosa sia stata organizzata proprio da loro, perché come coppia di loro non si parla mai. Le foto di Alessio sembrano troppo professionali", ha sentenziato Deianira, la quale ha poi aggiunto che adesso i due fidanzati starebbero studiando un piano per "uscire" da questa situazione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, e se da parte di Samantha o Alessio ci sarà una presa di posizione in merito a questa vicenda, negli ultimi giorni l'ex tronista di Uomini e donne è tornata a parlare della sua esperienza in trasmissione.

Le parole di Samantha su Maria De Filippi

Samantha ha elogiato Maria De Filippi, ringraziandola per la grande fiducia che le ha dato e per la possibilità di mettersi in gioco, nonostante fosse una donna "curvy".

Ecco perché Samantha ritiene che la conduttrice di Uomini e donne sia una donna "molto avanti" e intelligente, che ha dimostrato di voler dare un chiaro segnale in televisione ospitando nel suo programma prima un tronista gay e poi anche una tronista curvy, che non rispecchiava proprio i classici canoni di bellezza visti tradizionalmente in televisione.