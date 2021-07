Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 luglio, Serena proverà in ogni modo a far tornare la memoria a Filippo, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. Inoltre Jimmy dovrà affrontare le sue due paure in merito alla calzamaglia da ballerino e alla presenza di Brenda Esposito, mentre Patrizio sarà convinto di vivere pubblicamente la relazione con Clara.

Marina prova a dare conforto a Roberto

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 12 luglio, Serena proverà in ogni modo a far tornare la memoria a Filippo, ma senza esito. Intanto per Rossella sarà sempre più vicino il giorno della laurea, ma lei non avrà alcuna intenzione di festeggiarla. Qualcun altro non la penserà come lei. Inoltre Bianca porgerà le sue scuse a Jimmy, ma quest'ultimo proseguirà nell'essere sempre più inquieto.

Nell'episodio di martedì 13 luglio, Marina si renderà conto delle difficoltà che starà vivendo Roberto e quindi tenterà di dargli un poco di conforto, ma questa cosa potrebbe portare a delle conseguenze inattese. Nel frattempo Ornella si adopererà in ogni modo possibile per far tornare la memoria a Filippo.

Invece Ferri mal tollererà il fatto che si starà procedendo per tentativi, senza un reale piano.

Jimmy deve affrontare Brenda Esposito

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 14 luglio, Serena ha organizzato il rientro a casa di Filippo nei minimi particolari, al fine di evitare degli scombussolamenti al Sartori. Però un dettaglio che la donna ha omesso provocherà la reazione dell'uomo.

Intanto durante la festa di laurea di Rossella, Michele e Silvia sembreranno nuovamente riavvicinarsi molto.

Nella puntata di giovedì 15 luglio, Filippo apprenderà di avere una figlia e questo determinerà in lui una profonda crisi. Serena si troverà nella situazione di non avere più le forze per gestire tutto e pertanto prenderà una decisione importante.

Nel frattempo Patrizio sarà convinto di non tenere più segreta la relazione di Clara e di viverla pubblicamente. Inoltre Jimmy dovrà affrontare due problematiche. La prima è quella inerente alla calzamaglia da ballerino, mentre la seconda sarà rappresentata dalla presenza scomoda di Brenda Esposito.

Samuel sta per riconsegnare la casa a Palladini

In base agli spoiler di venerdì 16 luglio, l'ennesimo tentativo di Serena di far tornare i ricordi a Filippo [VIDEO] si riveleranno un fallimento. Intanto Franco spiegherà a Jimmy come difendersi dai bulli, mentre Raffaele dirà a Patrizio di riflettere in merito ai sentimenti che prova verso Clara. Infine Samuel si preparerà per ridare la casa ad Alberto Palladini, il legittimo proprietario.