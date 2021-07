Svolta Floriana e Federico, la coppia siciliana di Temptation Island 2021 durante la puntata di lunedì 19 luglio.

Dopo una profonda crisi di pianto, la giovane Floriana ha deciso di richiedere un falò di confronto al fidanzato Federico, data la sua vicinanza alla tentatrice Vincenza. Il fidanzato però inizialmente ha deciso di non presentarsi, dichiarando di voler avere delle certezze sulla sua relazione prima di prendere una decisione. Il giorno successivo, però, dati i nuovi video del fidanzato, Floriana ha deciso di richiedere nuovamente una falò e in questa occasione il ragazzo si è presentato: ma le cose fra i due non si sono concluse nel migliore dei modi.

Floriana ha infatti deciso di uscire da sola dal programma.

La crisi di Floriana

La siciliana Floriana si è lasciata andare a una crisi di pianto dopo aver visto nel pinnettu dei video riguardanti il suo fidanzato Federico. Il ragazzo si è mostrato molto vicino alla single Vincenza: in particolare Floriana ha visto che le ha preparato la colazione, scrivendole "Buongiorno" con l'uvetta, le ha portato del cibo e ha ballato in modo ravvicinato con lei.

Ma ciò che ha mandato in crisi la fidanzata sarebbe stato il terzo video mostratole nel pinnettu: Federico è apparso piuttosto geloso nei confronti della single, che - a suo avviso - si sarebbe avvicinata anche a un altro dei fidanzati del villaggio.

A questo punto Floriana è parsa sicura del fatto che il suo fidanzato non fosse più innamorato di lei, esprimendo così la propria volontà di voler andare via dal villaggio.

La richiesta del falò di confronto a cui Federico non si presenta

Dopo l'ultimo video del pinnettu, Floriana ha deciso di richiedere il falò di confronto al fidanzato Federico.

Quest'ultimo però ha deciso di prendere un caffè con la single Vincenza prima di decidere cosa fare: nell'occasione ha detto di voler avere delle certezze prima di prendere una decisione sulla sua storia d'amore. Di conseguenza, l'uomo non si è presentato al falò di confronto.

La fidanzata Floriana è quindi ritornata nel villaggio delle fidanzate visibilmente delusa, sfogandosi e definendo il fidanzato "ridicolo".

Federico continua a frequentare Vincenza e Floriana richiede nuovamente il falò: la decisione finale

Dopo aver rifiutato di presentarsi al falò di confronto, Federico ha continuato a frequentare Vincenza, tanto da fare con lei un'esterna e dicendole di volersi scambiare il numero di telefono, con l'intenzione di andarla a trovare dopo la fine del programma. A un certo punto, però piangendo, Federico ammette a Vincenza che la sua fidanzata gli manca e di sentirsi sbagliato per il suo comportamento.

I video di tutto questo vengono mostrati a Floriana da parte del conduttore Filippo Bisciglia: la fidanzata, allora, decide nuovamente di richiedere il falò di confronto al fidanzato, il quale questa volta decide di presentarsi, dopo aver promesso alla single Vincenza di non perdersi di vista, a prescindere da come fosse andata con la fidanzata.

Durante il confronto, Federico ha detto a Floriana di non provare nulla per la single Vincenza e di essersi avvicinato a lei solo per capire le differenze tra la tentatrice e la fidanzata. Infine l'uomo ha detto: "Ho capito che l'amo da morire", ma Floriana non ha ceduto: irremovibile, ha deciso di uscire da sola dal programma.