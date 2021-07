Cambio programmazione per Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3, che tutte le sere appassiona una media di circa due milioni di fedeli spettatori. Per il mese di agosto 2021, contrariamente a quanto è accaduto lo scorso anno, la soap ambientata a Napoli, osserverà un turno di riposo. Come accadeva già nelle stagioni televisive precedenti, le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini, si fermeranno per qualche giorno, in attesa poi di riprendere con la consueta messa in onda quotidiana, prevista per tutta la stagione tv 2021-2022.

Due settimane di stop per Un posto al sole: cambio programmazione ad agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Un posto al sole del mese di agosto 2021, rivela che la serie ambientata a Napoli non sarà trasmessa per due settimane, quelle a cavallo del Ferragosto.

Una scelta dettata in primis dal fatto che si tratta di settimane in cui la platea televisiva si assottiglierà drasticamente e saranno sempre meno gli spettatori davanti al video per seguire le nuove puntate della soap.

Lo stop di Un posto al sole per questa estate 2021, prenderà il via il prossimo 9 agosto e andrà avanti fino a venerdì 20 agosto. In quella fascia oraria, quindi, non ci saranno i nuovi episodi della soap opera bensì una serie che prenderà il suo posto.

La soap opera Un posto al sole si ferma per la pausa estiva 2021

Tuttavia, l'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole, tornerà puntualmente a partire da lunedì 23 agosto, come sempre alle ore 20:45 circa.

E questa sarà la programmazione ufficiale della soap per tutta la durata della stagione tv 2021-2022, dato che la Rai ha riconfermato a mani basse la serie dopo gli ottimi ascolti di questa ultima stagione.

Ogni sera, infatti, sono circa due milioni gli spettatori che si collegano su Rai 3 per seguire le avventure di Roberto Ferri, Marina Giordano e tutti gli altri protagonisti della serie, che riesce a toccare uno share compreso tra il 7 e il 9%, malgrado la difficile concorrenza di quella fascia oraria caratterizzata da game show, talk politici e tg satirici.

Filippo va in crisi: le anticipazioni di Un posto al sole

In attesa della pausa, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate comprese tra luglio e agosto, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al caso di Filippo Sartori.

L'uomo, infatti, tornerà a casa ma dovrà fare i conti con una realtà che lo lascerà perplesso.

Filippo non ricorderà nulla di sua moglie e di sua figlia, motivo per il quale si ritroverà in una profonda crisi.

Riuscirà a recuperare la memoria e il rapporto con le donne della sua vita? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.