Poche ore fa su Instagram, Belen Rodriguez ha annunciato la nascita della piccola Luna Mari e lo ha fatto postando un'immagine del piedino della neonata. La piccola andrà a far compagnia a Santiago, il figlio che Belen ha avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Per Antonino Spinalbese invece, di tratta del primo figlio e per la coppia, dopo la nascita della figlia, potrebbero esserci in vista le nozze.

Belen annuncia su Ig la nascita della secondogenita Luna Mari

Mentre tutta l'Italia stava festeggiando la vittoria all'Europeo di calcio, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori della piccola Luna Mari.

Un lieto evento annunciato dalla neo mamma di Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che ritrae il piedino della neonata corredata da una stringata didascalia: "C’è qualcuno che è nato adesso". I fan della coppia di sono riversati immediatamente sul social network per fare le congratulazioni di rito.

Belen mamma bis: il nome della secondogenita scelto da Santiago

Luna Mari è la secondogenita di Belen Rodriguez e andrà a tenere compagnia a Santiago, il figlio che la showgirl Argentina ha avuto otto anni orsono dall'ex Stefano De Martino. Per Antonino Spinalbese invece, si tratta del primo figlio e anche il neo papà ha voluto pistare la prima immagine della figlia sul suo profilo Instagram, scrivendo una dolcissima dedica: "Ti conquisteró ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità".

Tra i tanti like ricevuti, anche quelli di Paola Barale e dell'ex tronista di Uomini e donne Cristiano Angelucci.

Come noto, il nome della neonata è stato scelto proprio dal fratellino Santiago, come aveva confessato la stessa Belen durante la sua ospitata a Canzone segreta, lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi, chiarendo che non vi è nessuna gelosia da parte del primogenito nei confronti della sorellina.

Antonino e Belen si sposeranno dopo la nascita di Luna Mari?

Dopo l'annuncio della nascita di Luna Mari, in molti si stanno chiedendo se Antonino Spinalbese e Belen decideranno di sposarsi. Stando agli ultimi rumor sembra che i due non abbiano in programma il matrimonio a breve, anche perché la showgirl attende ancora il divorzio ufficiale da Stefano De Martino, papà del primogenito Santiago.

Il grande passo quindi, per forza di cose, non ci sarà nell'immediato. Intanto, sembra che Belen Rodriguez abbia partorito in una clinica di Padova. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, la showgirl avrebbe deciso di trascorrere le prime settimane di vita di Luna Mari sull'isola di Alberella, una località in provincia di Rovigo affacciata sull'Adriatico.