Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 12 al 16 luglio 2021 rivelano che ci saranno dei nuovi avvincenti colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Filippo, che continuerà a essere al centro dell'attenzione dopo l'operazione che gli ha fatto perdere la memoria. Per Rossella, invece, arriverà il fatidico e atteso momento della laurea.

Filippo non ricorda il suo passato: anticipazioni Un posto al sole 12-16 luglio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al 16 luglio rivelano che Serena cercherà in tutti i modi di stare al fianco del suo amato Filippo e di aiutarlo a recuperare la memoria. La donna si sforzerà in tutti i modi di dargli una mano e di riaccendergli quei ricordi che, ormai, sembrano essere del tutto cancellati.

Anche Ornella scenderà in campo per cercare di aiutare Sartori a recuperare la memoria ma tale situazione finirà per infastidire Roberto Ferri. Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Filippo scoprirà di essere padre. La sua reazione non sarà affatto delle migliori nel momento in cui Serena gli confermerà che hanno una figlia insieme.

Serena esausta per la situazione di Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Filippo sarà fortemente in crisi e questa volta anche Serena si ritroverà in grandissima difficoltà. La donna, infatti, non saprà più come affrontare e gestire tale situazione.

E poi ancora per Rossella arriverà il giorno tanto atteso della discussione della tesi di laurea.

Dopo i grandi sacrifici e i momenti di difficoltà che ha vissuto nell'ultimo periodo, la figlia di Michele e Silvia si preparerà ad affrontare uno dei giorni più importanti della sua vita ma non ha alcuna intenzione di festeggiare. Rossella, infatti, chiederà di non organizzare alcun tipo di party o festa: una richiesta che non metterà d'accordo i suoi familiari, in primis Silvia che non sarà dello stesso parere.

Franco darà dei consigli a Jimmy: anticipazioni Un posto al sole al 16 luglio

Occhi puntati anche su Jimmy. Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 luglio 2021 rivelano che il ragazzo si ritroverà ad affrontare due problemi. Il primo è legato alla calzamaglia da ballerino e il secondo ha a che fare con l'antipatia di Brenda. A dargli una mano, per cercare di risolvere questi problemi, ci penserà Franco.

L'uomo, infatti, deciderà di dare una serie di consigli "pratici" a Jimmy, su come doversi difendere dagli attacchi dei bulli. Intanto Raffaele chiederà a Patrizio di pensare bene ai sentimenti che prova nei confronti di Clara.