Ancora non è iniziata la stagione 2021/2022 di Uomini e donne, che già si parla di Gemma Galgani e delle sue sfortune in amore. Anche se la torinese ha confermato che parteciperà alle nuove puntate del Trono Over, c'è chi è stanco di vederla in televisione. Karina Cascella, ad esempio, ha usato i social network per commentare la presenza più che decennale della dama nel cast del programma di Maria De Filippi: l'influencer non crede che l'unico obiettivo della 71enne sia quello di trovare l'amore davanti alle telecamere.

Il commento al veleno sulla dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani sta per iniziare la dodicesima stagione consecutiva di Uomini e Donne: va avanti da più di dieci anni, dunque, il "sodalizio" tra la sfortunata dama e il dating-show condotto da Maria De Filippi.

Se fino a qualche settimana fa circolava il Gossip secondo il quale non era certo il ritorno della 71enne nel cast del programma Mediaset (si diceva per scelta della redazione), è notizia di questi giorni che sarà ancora lei la protagonista numero uno dei Trono Over.

La dama, dunque, si sta preparando a intraprendere l'ennesima avventura televisiva, quella in cui spera in imbattersi nell'anima gemella che insegue da tantissimo tempo con poca fortuna.

La conferma di Gemma nella stagione 2021/2022 di U&D, però, non ha fatto felici tutti i telespettatori: parte del pubblico, infatti, non apprezza più l'ampio spazio che viene dato a Galgani in trasmissione, soprattutto perché riproporrebbe sempre gli stessi siparietti.

Il parere contrario dei fan di Uomini e Donne

Tra coloro che speravano in un "cambio di rotta" nella nuova stagione di Uomini e Donne, c'è un'influencer che in passato ha ricoperto il ruolo di opinionista del programma.

Interpellata dai follower sulla partecipazione più che decennale di Gemma al dating-show Mediaset, Karina Cascella ha detto: "Penso che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua".

"Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di dieci anni può ancora cercare un uomo in televisione?", ha aggiunto la napoletana in una Instagram Stories che ha subito catturato l'attenzione dei fan.

Secondo la pungente commentatrice, dunque, Galgani dovrebbe mettersi l'anima in pace e ricercare l'anima gemella in un contesto diverso da quello che frequenta da tantissimo tempo con poca fortuna.

"Mi sembra tutto un po' esagerato", ha concluso Karina nel suo sfogo social.

Rumor su Gemma e Isabella a Uomini e Donne

Karina non è l'unica che vorrebbe vedere altro nelle nuove puntate di Uomini e Donne. Stando ad un rumor che riportando le riviste di gossip in questi ultimi giorni di luglio, anche Maria De Filippi starebbe riflettendo sull'eventualità di togliere un po' di spazio a Gemma.

Dopo averle permesso di monopolizzare interi appuntamenti del suo dating-show, la presentatrice starebbe vagliando l'ipotesi di sostituire parzialmente Galgani con un'altra dama che il pubblico ha dimostrato di apprezzare sin da subito.

Una voce che ancora non ha trovato conferme, dunque, sostiene che Isabella Ricci potrebbe diventare la nuova "regina" del Trono Over. La stagione del programma che debutterà a metà settembre, potrebbe iniziare in modo insolito: la 71enne di Torino un po' defilata rispetto al passato e la sua "antagonista" al centro delle dinamiche della versione senior del format.

Per scoprire se questo "switch" ci sarà veramente, occorre attendere ancora un po': le registrazioni di U&D riprenderanno a fine agosto, e solamente allora si saprà se Gemma sarà scalzata da Isabella oppure se la loro rivalità sarà centrale almeno all'inizio.