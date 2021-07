La giovane, in effetti, nasconderà un segreto legato alla sorella. Dalle anticipazioni della soap spagnola si apprende che la domestica farà di tutto per ottenere il denario necessario per far sì che la sorella disabile possa essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le consentirà di tornare a camminare.

In Una vita, dunque, Mendez, forte delle deposizioni di Laura e Cesareo, arresterà Genoveva per l'assassinio di Marcia . Si apriranno quindi le porte del carcere per la dark lady di Acacias, la quale ignorerà che sia stata la sua domestica a metterla nei guai.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".