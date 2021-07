Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni spagnole di Una vita. La TV Soap, in Italia, sta continuando a riscuotere un grande successo. I personaggi, tra amore e drammi, si confronteranno con avvenimenti che metteranno sempre più a rischio la loro serenità.

In particolare, nelle prossime puntate Felicia verrà corteggiata da Marcos. L'uomo farà di tutto per conquistarla, ma dovrà lottare molto per avere la sua attenzione. Deciderà anche di rivolgersi a Susana per avere alcune dritte: tuttavia, questo causerà un allontanamento tra Marcos e Felicia, ma alla fine le cose cambieranno.

Ad Acacias arriverà anche la figlia di Marcos, che stringerà un legame particolare con Camino.

Una vita, trame spagnole: Marcos corteggerà Felicia

Nelle prossime puntate di Una vita Felicia Pasamar avrà a che fare con un uomo che proverà a fare breccia nel suo cuore. Si tratterà di Marcos Bacigalupe, già presente nel passato della donna. In un primo momento, Felicia non solo sembrerà completamente indifferente alle sue avance, ma proverà anche a mantenere le distanze. Tutte le sue energie saranno rivolte a Camino che, dopo la partenza di Maite, accetterà di sposare IIdefonso.

Marcos non si arrenderà davanti ai primi rifiuti e continuerà a corteggiarla. La sua testardaggine lo porterà addirittura a chiedere aiuto a Susana.

Felicia, ovviamente, lo verrà a sapere e andrà su tutte le furie. L'idea che qualcuno possa fare delle ricerche su di lei, infatti, le provocherà un notevole disagio.

Anticipazioni dalla Spagna di Una vita: Marcos lascerà Acacias

Gli spoiler spagnoli di Una vita rivelano che, a causa delle azioni commesse da Marcos, tra lui e Felicia scoppierà una forte discussione.

La donna non vorrà sentire ragione e il loro rapporto sembrerà non avere alcuna possibilità.

Poco dopo, però, Felicia ripenserà al suo comportamento e deciderà di dare una nuova possibilità al suo corteggiatore. Quando andrà a cercarlo, con suo sommo dispiacere, scoprirà che Marcos ha abbandonato Acacias senza neanche averla salutata.

Proprio quando la ristoratrice si convincerà di non poterlo più incontrare, Marcos si presenterà in compagnia di una ragazza affascinante.

La figlia di Marcos si interesserà a Camino

Nelle prossime puntate di Una vita, Felicia proverà dei sentimenti di forte gelosia. Penserà subito che tra Marcos e la misteriosa fanciulla possa esserci una relazione.

In realtà, le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata. La giovane, infatti, non è l'amante di Marcos, ma sua figlia. Quest'ultima, nel corso degli episodi, svilupperà una simpatia per Camino e le due ragazze trascorreranno sempre più tempo insieme.

Felicia non sarà molto contenta dei risvolti che prenderà il loro rapporto, dato che temerà che tra le giovani possa nascere un legame sentimentale.