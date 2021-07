Manca poco alla fine di Temptation Island, il docu-Reality Show condotto da Filippo Bisciglia: il programma, tra i più seguiti dell'estate, si concluderà all'inizio della prossima settimana, con le ultime due puntate che andranno in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio, in prime time, su Canale 5. Negli ultimi episodi, i fan son rimasti con il fiato sospeso vedendo quello che è successo tra le coppie ancora in gara: in particolar modo, c'è molta curiosità di conoscere l'epilogo tra Alessandro e Jessica. Le ultime anticipazioni parlano di possibile rottura tra i due: Jessica, infatti, è andata a letto con il single Davide.

Anticipazioni Temptation Island, puntate del 26 e 27 luglio: Alessandro e Jessica verso la rottura

Una delle coppie rimaste ancora nel reality dei sentimenti è quella formata da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. I due stanno insieme da circa sette anni e convivono da due. Dal momento che hanno iniziato la loro convivenza, Jessica ha cominciato a notare dei cambiamenti in Alessandro, cambiamenti non del tutto positivi. La giovane, infatti, si è lamentata del fatto che, dal momento in cui sono andati a convivere, non ha più ricevuto le giuste attenzioni da parte del suo compagno in quanto lui pensa soltanto alla palestra, al lavoro e alla sua attività social con lo smartphone. Il loro percorso su Temptation Island sta andando avanti tra mille difficoltà: la parte finale del loro percorso, però, rischia di far precipitare la situazione.

La loro relazione, infatti, prenderà una brutta piega. Mentre Alessandro, dopo un periodo di solitudine, si è lasciato andare con la tentatrice Carlotta, Jessica continua a mostrarsi sempre più accondiscendente con il single Davide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Temptation Island, spoiler puntate finali: Jessica sotto le lenzuola con il single Davide, Alessandro va su tutte le furie

Il rapporto tra Jessica e Davide sta diventando sempre più pericoloso: quelli che fino a poco tempo fa erano semplici abbracci alla luce del sole, ora si sono trasformati in 'coccole' più audaci sotto le lenzuola.

Ovviamente gli atteggiamenti di Jessica non passeranno inosservati agli occhi del fidanzato Alessandro che, in preda alla rabbia, nelle prossime puntate, finirà per rompere persino alcuni oggetti che gli capiteranno sotto mano.

In contrasto alla evidente gelosia del fidanzato, Jessica mostrerà, invece, una totale indifferenza alla vista di Alessandro insieme alla single Carlotta, convinta che sia un atteggiamento di ripicca. Secondo alcuni rumor, sembra che la fidanzata Jessica sia molto più attratta fisicamente che mentalmente dal tentatore Davide. Alessandro, invece, nonostante si sia lasciato andare con Carlotta, sta mostrando ancora parecchia gelosia nei confronti della sua fidanzata. Come finirà la love story tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni?

Sarà rottura definitiva?

Secondo gli ultimissimi rumor, Alessandro Autera è stato avvistato recentemente in un locale di Roma insieme a Tommaso Eletti e in compagnia di avvenenti ragazze. Le ultime due puntate di Temptation Island andranno in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio: oltre al destino di Jessica e Alessandro, verrà svelato anche l'esito dell'avventura riguardante le altre coppie rimaste ancora in gara, tra cui quella formata da Federico e Floriana, Manuela e Stefano e Alessio e Natasha.

Secondo le anticipazioni di Temptation Island, i telespettatori avranno modo di assistere a diversi colpi di scena: Manuela, infatti, bacerà il single Luciano, Federico, invece, chiederà un falò riparatore per rimediare con Floriana.