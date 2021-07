Nei prossimi episodi di 'Una vita' i telespettatori assisteranno alla scarcerazione di Genoveva: tuttavia, in seguito ad alcune circostanze, alla donna accadrà qualcosa di inaspettato che metterà a rischio la sua gravidanza.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva esce dal carcere e torna ad Acacias

Genoveva aveva tentato in tutti i modi di scagionarsi dalla colpa dell''omicidio di Marcia. Per Alvarez Hermoso e il commissario Mendez sarà, pertanto, molto difficile incastrare la dark lady per l'uccisione di Marcia Sampaio, tuttavia entrerà in scena la domestica Laura Alonso che rivelerà alcuni dettagli importanti al commissario Aurelio.

La testimonianza di Laura permetterà a Mendez di procedere con l'arresto di Salmeron, infatti la domestica rivelerà al commissario che l'arma del delitto utilizzata per l'uccisione di Marcia era stata rubata da Salmeron a Bacerra durante una furiosa lite tra i due.

A quel punto, il commissario Aurelio avrà abbastanza prove per incolpare Salmeron dell'omicidio di Sampaio e per poterla arrestare.

Tuttavia, Genoveva passerà pochi giorni in prigione: infatti la donna verrà scarcerata grazie all'aiuto del losco avvocato Javier Velasco. L'uomo riuscirà facilmente ad ottenere la scarcerazione di Genoveva: tenendo presente il suo stato di gravidanza e l'impossibilità di scappare, infatti convincerà il giudice a rimandarla a casa in attesa del prossimo processo.

Felipe, rimasto sconcertato di fronte alla decisione del giudice, chiederà al commissario Mendez di temporeggiare prima di firmare l'atto di scarcerazione di Salmeron. Il commissario Aurelio, nel frattempo, però, dovrà fare i conti con le continue pressioni da parte di Velasco.

Genoveva, soddisfatta di essere riuscita nel suo intento, tornerà con orgoglio ad Acacias.

Come prima cosa, Salmeron si occuperà di incontrare Susana e Rosine, accusandole di essere state delle ipocrite per non aver creduto nella sua innocenza.

Tuttavia la tensione salirà ancora di più quando la dark lady incontrerà Felipe.

Trame Acacias 38: Genoveva finisce in ospedale

Genoveva si recherà, dunque, da Felipe e tra i due inizierà una spiacevole conversazione.

Alvarez Hermoso non si convincerà affatto dell'innocenza di Salmeron per la morte della sua amata Marcia.

L'avvocato farà presente alla moglie che non crederà mai che lei non sia responsabile dell'assassinio della domestica e, per provarlo, uscirà una lettera di Santiago Bacerra, nella quale quest'ultimo accusa chiaramente Genoveva sia per la morte di Sampaio sia per il decesso di Ursula Dicenta.

A quel punto Salmeron cercherà di difendersi, negando tutto e tirando in ballo anche il bambino che porta in grembo.

Ma nonostante ciò, Felipe non sarà disposto a perdonarla e le farà presente che, una volta nato il piccolo, se ne prenderà cura, ma senza essere più suo marito. Dopo aver concluso la conversazione, Felipe lascerà intendere di voler andare via, ma Salmeron cercherà di fermarlo, mettendosi davanti alla porta e dicendogli che dovrà passare sul suo corpo.

L'avvocato, a quel punto, nel tentativo di lasciare la casa, darà inavvertitamente uno spintone alla donna, facendola cadere e facendole sbattere la testa.

Genoveva, in seguito al trauma cranico, perderà i sensi e verrà trasportata d'urgenza all'ospedale. Il medico, dopo averla visitata, informerà Felipe che la donna, a causa della caduta, ha subìto un aumento della pressione arteriosa e che questo potrebbe causarle la perdita del bambino.