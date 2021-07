La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e del Gossip del momento. I due, da un po' di giorni non appaiono più insieme sui social (come accadeva fino a qualche settimana fa) e in tanti si sono chiesti che fine abbiano fatto. A lanciare la nuova indiscrezione sulla coppia Can-Diletta ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha svelato che la love story tra i due sarebbe già finita.

Il silenzio social e la lontananza tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta dopo aver tenuto costantemente aggiornati i fan sui loro spostamenti durante il soggiorno in Turchia, hanno fatto perdere le loro tracce dal punto di vista social.

L'attore turco, nelle scorse ore, ha postato delle storie in cui mostrava di essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19 mentre la conduttrice sportiva, ha postato degli scatti sul suo profilo in cui compare in compagnia di una sua amica in Sardegna, la nuova meta scelta da Diletta per proseguire le sue vacanze estive.

Qual è a questo punto la realtà dei fatti sulla coppia Can-Diletta? Possibile che i due siano in crisi o addirittura che si siano già lasciati?

L'indiscrezione di Rosica sulla coppia Can-Diletta: 'È finita'

A fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sul suo profilo social, ha pubblicato una serie di storie in cui ha svelato ai fan della coppia che la storia d'amore sarebbe giunta al capolinea.

"Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati. È finita", ha dichiarato Rosica nel momento in cui ha lanciato il suo clamoroso retroscena sul conto dei due protagonisti dell'estate 2021.

La notizia ha fatto subito il giro dei social tra i numerosi fan dell'attore turco che, in questi anni, ha stregato il pubblico italiano (e non solo) con svariate serie tv di successo tra cui DayDreamer e Mr Wrong.

Si attende la 'risposta' di Can Yaman e Diletta dopo le voci sull'addio

Fino a questo momento, sia Can che la sua fidanzata non hanno ancora proferito parola sui social su quanto starebbe accadendo e su questo retroscena svelato in rete da Alessandro Rosica.

I due, come hanno fatto già in passato, preferiscono mantenere un certo riserbo e non si sbilanciano sui social circa le novità dell'evoluzione di questa storia d'amore che continua a tenere banco sui giornali e sui social.

La verità verrà a galla al più presto? Can e Diletta romperanno il silenzio nel corso della giornata per aggiornare i fan, anche solo con una story Instagram, su come sta procedendo la loro relazione? Lo scopriremo nelle prossime ore.