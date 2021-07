Ci saranno molte conseguenze dopo la morte di Marcia in Una Vita. Le anticipazioni della soap riferite ai prossimi episodi in onda su Canale 5 rivelano che nel quartiere tornerà Santiago, e non certo con buone intenzioni.

Genoveva si accorgerà di essere spiata e il suo stalker non tarderà a manifestarsi. Nel frattempo, i Dominguez riceveranno una notizie terribile che riguarda Cinta e la sua nuova vita in quel di Cuba.

Anticipazioni Una Vita prossime puntate

Nelle nuove puntate di Una Vita che andranno prossimamente in onda su Canale 5 in prima visione assoluta, continueranno le indagini per la morte di Marcia.

L'arresto di Genoveva non durerà molto, visto che Laura cambierà completamente la propria testimonianza al processo. Salmeron verrà scagionata e Mendez si troverà punto e a capo.

Velasco, nel frattempo, ordinerà a Laura di uccidere Felipe. La domestica, sapendo di essere sotto ricatto, non avrà altra scelta che obbedire ai suoi ordini. Dopo aver somministrato del veleno all'avvocato, chiamerà i soccorsi per allontanare ogni sospetto.

Felipe perde la memoria e non riconosce più Genoveva

I nuovi spoiler di Una Vita raccontano che Felipe perderà la memoria in seguito a una brutta caduta e che verrà ricoverato in ospedale. L'avvocato non ricorderà nulla e Genoveva se ne approfitterà per fargli dimenticare Marcia e la donna che è stata.

Tutto sembrerà procedere bene fino a quando scoprirà che qualcuno ha lasciato alla portata di Felipe dei ritagli con la notizia dell'omicidio di Marcia. A far preoccupare la dark lady saranno anche delle lettere anonime a lei indirizzate.

Il ritorno di Santiago, trame nuove puntate Una Vita

La tranquillità apparente di Genoveva durerà molto poco.

Come rendono noto le nuove anticipazioni di Una Vita, l'identità del suo misterioso inseguitore verrà alla luce: si tratta del pericoloso Becerra.

Con l'aiuto di Cesáreo, Santiago si intrufolerà nella casa di Domínguez, ormai vuota dopo la loro partenza per l'Argentina. Da qui riuscirà a spiare con tutta calma Genoveva, della quale vorrà vendicarsi.

Mentre Santiago medita un piano per mettere in ginocchio colei che ha ucciso la donna che tanto amava, Bellita e Felicia raggiungeranno Cinta ed Emilio a Cuba. La povera Cinta rischia di perdere il bimbo che aspetta e per lei si prospettano giorni molto difficili.

Felipe, invece, continuerà a credere alle menzogne di Genoveva, che si presenterà come la donna più dolce e buona del mondo, approfittando del fatto che abbia perso la memoria. Attenzione però: Liberto, scoperto l'inganno, sarà pronto ad aprire finalmente gli occhi all'amico con l'aiuto del buon Ramon.