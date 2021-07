Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate spagnole che presto andranno in onda anche nel nostro Paese, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sul personaggio di Marcia, che uscirà di scena in maniera a dir poco tragica mentre Felipe riuscirà finalmente a smascherare tutte le cattive azioni che sono state compiute da sua moglie Genoveva e troverà così il coraggio di voltare pagina e di iniziare un nuovo percorso, al fianco di Dori.

La morte di Marcia: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il quartiere verrà letteralmente sconvolto dalla notizia della morte di Marcia.

La domestica brasiliana verrà ritrovata assassinata all'interno del bosco e, in un primo momento, i sospetti ricadranno sul conto di Cesareo.

Poi, però, si scoprirà che non è lui il vero responsabile di quello che è successo, bensì la perfida e astuta Genoveva, che ha deciso di togliere di mezzo la sua rivale, dopo che aveva scoperto troppi dei suoi segreti e delle malefatte compiute nel corso degli anni.

La verità, quindi, verrà presto a galla e per Felipe sarà un durissimo colpo da digerire. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che l'avvocato soffrirà moltissimo per la perdita della domestica brasiliana, l'unica donna che ha amato per davvero e con la quale sognava di poter mettere su famiglia.

Felipe si innamora di Dori

Al tempo stesso, sarà sempre più sorpreso e amareggiato dalla crudeltà di Genoveva, la donna che non ha mai amato per davvero e che adesso gli ha strappato via per sempre l'amore della sua vita.

Sta di fatto che, dopo aver preso coscienza delle cattive azioni della dark lady di Acacias, Felipe deciderà di dare una svolta decisiva alla sua vita.

Le trame spagnole della soap opera Una Vita raccontano che l'avvocato deciderà di mettere per sempre la parola "fine" al suo rapporto con Genoveva e riuscirà così a voltare pagina.

Felipe lo farà grazie all'arrivo di Dori, una nuova giovane infermiera che metterà piede ad Acacias e che farà tornare a battere il cuore dell'avvocato.

L'addio di Felipe ad Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

I due si innamoreranno per davvero, al punto che Felipe prenderà in seria considerazione anche l'ipotesi di poter convolare a nozze per la terza volta nella sua vita.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera di Canale 5, rivelano che l'avvocato deciderà di lasciare Acacias e lo farà proprio in compagnia della sua amata Dori.

L'obiettivo di Felipe sarà quello di ripartire da zero e di gettarsi alle spalle i dissidi degli ultimi anni trascorsi al fianco di Genoveva. Per questo morivo, deciderà di trasferirsi a Ginevra con la sua nuova amata.