La notizia della morte dell'attore Libero De Rienzo, scomparso questa mattina a Roma a soli 44 anni dopo un infarto fulminante, ha lasciato tutti senza parole. Sono tantissimi i colleghi di Libero che, in queste ore, lo hanno ricordato sui social con un post d'addio, sconcertati per quanto sia accaduto. Grande dolore anche per Federica Sciarelli, padrona di casa di Chi l'ha visto, la quale ha voluto far sentire la sua vicinanza al papà di Libero, il giornalista Fiore De Rienzo, che per anni ha collaborato alla realizzazione del programma di Rai 3.

Lutto per la famiglia di Chi l'ha visto: il messaggio di Federica Sciarelli

In queste ore, Federica Sciarelli ha rilasciato delle dichiarazioni all'Adnkronos, in cui ha ammesso di essere sotto choc dal momento in cui ha appreso la terribile notizia della morte di Libero Di Rienzo, a soli 44 anni.

"Sto cercando di contattare Fiore De Rienzo che ha lavorato per anni con noi", ha ammesso la conduttrice di Chi l'ha visto che negli anni passati, ha avuto modo di lavorare a stretto braccio con il papà di Libero.

Il giornalista Fiore De Rienzo è stato uno dei pionieri del programma di Rai 3 che da oltre trent'anni cerca le persone scomparse in tutto il Paese.

La sua prima apparizione risale al 30 aprile 1989, giorno in cui andò in onda la prima storica puntata di Chi l'ha visto. Successivamente, nel 2000, Fiore De Rienzo aveva anche condotto per un breve periodo il programma del mercoledì sera di Rai 3.

Libero De Rienzo, suo papà Fiore aveva collaborato per anni a Chi l'ha visto

A tal proposito, suo figlio Libero in una intervista rilasciata lo scorso anno, aveva parlato di suo padre dicendo che aveva fatto una "vita strana".

"Ha praticamente inventato Chi l'ha visto, passando tre quarti della sua carriera per strada a salvare la gente", aveva dichiarato Libero in quella intervista.

Dopo aver appreso la notizia della morte del figlio, Federica Sciarelli ha voluto unirsi al dolore di Fiore e dei suoi familiari.

'Ci stringiamo a lui', dice Federica Sciarelli parlando del papà di Libero

"Io e tutta la redazione ci stringiamo attorno a lui", ha dichiarato la conduttrice di Chi l'ha visto scossa come la stragrande maggioranza dei fan di Libero, che questa mattina hanno appreso la drammatica notizia del suo decesso improvviso.

Questa sera, per rendergli omaggio, La7 ha deciso di trasmettere in prime time dalle 21:20 il film Fortapasc, in cui l'attore di origini napoletane vestiva i panni del giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra.

Trattasi di un'interpretazione a dir poco magistrale da parte di Libero De Rienzo che gli ha permesso di ottenere ambiti riconoscimenti.