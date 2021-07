Le puntate di Beautiful in onda a inizio settimana e più precisamente lunedì 2 e martedì 3 agosto, vedranno Steffy lasciare finalmente l'ospedale dopo il tragico incidente che l'ha vista coinvolta. Liam e Hope ultimeranno i preparativi per la festicciola che avranno organizzato per darle il bentornata a casa.

Sally intanto chiederà scusa a Wyatt per avergli mentito e la stessa cosa farà Penny Escobar con Flo.

Beautiful, trama 2 agosto: Sally chiede perdono a Wyatt

In Beautiful, nel corso dell'appuntamento in onda lunedì 2 agosto, Sally sarà ancora ricoverata in ospedale dopo aver avuto un attacco di panico.

La ragazza avrà bisogno di riposo e di tranquillità ma, nonostante ciò, deciderà di parlare da sola con Wyatt e lo farà per chiedergli perdono. La stessa cosa farà Penny Escobar con Flo, nel tentativo di evitare una denuncia.

Steffy, intanto, sarà riluttante nell'assumere gli antidolorifici, ma i dolori al costato a causa delle fratture alle costole, saranno davvero insopportabili.

Steffy viene dimessa, Liam e Hope attendono il suo ritorno a casa

Dalle anticipazioni relative a ciò che andrà in onda il prossimo 3 agosto, si viene a sapere che il dottor Finnegan riuscirà a convincere Steffy ad assumere i medicinali per alleviare il dolore e si farà promettere dalla giovane Forrester di seguire la terapia contro il dolore una volta tornata a casa.

La figlia di Ridge infatti, vorrà tornare al più presto dalla piccola Kelly e pertanto asseconderà le richieste del giovane medico. Quest'ultimo deciderà di dimettere Steffy e, una volta saputa la notizia, Liam e Hope prepareranno una piccola festicciola per darle il bentornata a casa. In attesa dell'arrivo di Steffy, Hope e Liam si riprometteranno di aiutare la giovane durante la sua convalescenza, soprattutto per quanto riguarda la cura di Kelly, permettendole in questo modo di riposare a dovere e riprendersi al più presto.

Spoiler puntate successive: Katie scopre la verità su Sally

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, una volta tornata a casa, Steffy continuerà a essere sofferente ma, nonostante ciò, sarà sempre riluttante ad assumere gli antidolorifici. Il dottor Finnegan, dopo qualche giorno, passerà con una scusa a casa sua.

Wyatt e Flo invece, si ritroveranno a parlare delle bugie di Sally e decideranno di informare anche Katie del piano architettato da Spectra. Come prevedibile, la donna rimarrà basita nell'apprendere che Sally le ha mentito e che avrà finto di essere in fin di vita. La minore delle Logan, furiosa per essere stata ingannata, deciderà di affrontare Sally.

Intanto, in Italia, Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Per rivedere invece ciò che è già andato in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.