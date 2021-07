La nuova soap opera di origini turche Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio in programmazione il 15 luglio 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa dopo la telenovela spagnola Una vita, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) troverà un escamotage per uscire fuori da una scomoda situazione con Rifat (Müfit Kayacan): per non essere smascherato, il coraggioso giovane bacerà Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün).

Spoiler Brave and Beautiful, del 15 luglio: Sühan contenta e confusa dopo aver baciato Cesur

Nella nona puntata dello sceneggiato, che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 15 luglio 2021, Cesur vorrà raggiungere uno dei suoi obiettivi, quello di riuscire a sottrarre ai Korludag i quadri che appartenevano a suo padre. Per riuscire nel suo intento, Cesur manderà il suo complice Rifat a rubare il dipinto dei nonni dalla casa a Nisantasi. Il giorno seguente Cesur e Rifat approfitteranno del momento in cui tutti i membri della famiglia di Tahsin (Tamer Levent) saranno fuori, per introdursi nell'appartamento e sostituire dei quadri con quelli falsi: il piano dei due uomini rischierà di essere scoperto in quanto Sühan rientrerà nella propria dimora senza alcun preavviso.

Per consentire al suo complice di darsi alla fuga senza farsi scoprire, Cesur temporeggerà facendo un gesto del tutto inaspettato: in particolare il giovane a sorpresa darà un bacio sulle labbra Sühan, la quale sarà contenta dell’accaduto ma si mostrerà parecchio confusa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rifat fa i conti con le guardie dei Korludag, la polizia indaga sulla morte del dottor Nedim

Nel contempo Rifat farà comunque i conti con le guardie dei Korludag: Cesur non avrà altra scelta che proteggere l’amico, sostenendo che si tratta di un collaboratore che lo aiuta a eseguire qualche lavoro dentro casa: fortunatamente Sühan crederà a tale versione.

A questo punto Cesar e Rifat riusciranno a farla franca, dopo essere stati sottoposti a un interrogatorio.

Intanto gli inquirenti faranno delle indagini sul misterioso decesso del dottor Nedim: durante le ricerche verrà trovata una copia dell’ecografia di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) nell’automobile del defunto uomo che conterrà il nome di Ayse Yildirim, corrispondente a Hülya (Zeynep Kızıltan). Infine Cahide farà sapere alla polizia di aver chiesto una copia per l’infermiera, poiché sarà presente nel momento del parto.