Il legame amoroso tra i due è pressoché nullo, considerando che Pasamar non nutre alcun sentimento per il suo promesso sposo e ciò la porterà a tentare una fuga momentanea per poi arrendersi al triste destino che l'attende.

Camino, intanto, sarà oltremodo insoddisfatta della propria esistenza, dopo aver perso Maite per sempre e, come se non bastasse la giovane donna dovrà sposare Ildefonso .

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".