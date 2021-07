Lunedì 12 luglio su Canale 5 c'è stata la terza puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti della serata ci sono stati Claudia e Ste: la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme e terminato il confronto, i due hanno protagonisti hanno rilasciato la prima intervista ai microfoni di Witty Tv.

La scelta della coppia

Claudia aveva scritto alla redazione, perché insicura di convolare a nozze con Ste. I due si sarebbero dovuti sposare ad agosto 2020, ma a causa della pandemia il matrimonio è stato rimandato di un anno. A detta di Claudia, la relazione aveva preso una brutta piega.

Dunque, la futura sposa voleva capire se era pronta a fare un passo così decisivo o meno. Al contrario, Ste ha sempre dichiarato di essere innamoratissimo della sua compagna.

All'interno dei rispettivi villaggi, Ste ha sofferto molto nel vedere il comportamento di Claudia. Dal canto suo, la futura sposa ha deciso di mettersi in gioco al 100%. Parlando con alcuni single, Claudia aveva ammesso di essere lontana dal suo uomo anche dal punto di vista intimo. Parole che avevano mandato su tutte le furie il suo fidanzato Ste.

Il commento di Ste

La coppia dopo il falò di confronto immediato richiesta da Ste, ha deciso di lasciare il programma insieme. Dunque, le nozze sono salve. Terminato il faccia a faccia, i due protagonisti di Temptation Island hanno rilasciato la prima intervista.

In particolare, il 30enne marchigiano ha ammesso: "Vedere quelle frasi in cui dicevi che non ti mancavo, mi faceva impazzire". Inoltre, il diretto interessato ha dichiarato: "Mi sei mancata ogni giorno e ogni notte".

Grazie all'esperienza vissuta a Temptation Island, il futuro sposo ha raggiunto delle nuove consapevolezze: il 30enne ha ricevuto delle conferme e ha compreso che deve anche andare incontro alle esigenze della sua compagna.

Le parole di Claudia

Dal canto suo Claudia ha ribadito di essersi messa in gioco al 100% all'interno del programma. Grazie a Temptation Island, la 26enne ha ammesso di sentirsi più tranquilla: "Spero che quello che ci siamo detti al falò, sia la base per ricominciare come prima".

Claudia ha anche rivelato di essersi messa in discussione, ma ne è valsa la pena: "Ho ritrovato la parte spensierata che non me la sentivo più".

Lontano dai riflettori del docu-reality di Canale 5, la 26enne si è detto convinta di avere capito che la coppia dovrà venirsi incontro a vicenda. L'augurio che Claudia ha fatto alla sua favola d'amore, è quello che vada tutto per il verso giusto. Dunque, la data fissata per il matrimonio non verrà annullata.