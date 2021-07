Che Maria De Filippi credesse molto nel talento di Giulia Stabile e Sangiovanni si è capito da subito: i due giovani hanno conquistato il pubblico italiano per la loro arte, ma anche per la loro personalità. La ballerina, vincitrice di Amici 20, è sotto contratto con la Fascino, tant'è che farà parte del cast degli professionisti della nuova edizione del talent, che secondo le ultime indiscrezioni quest'anno potrebbe partire in anticipo. Il cantautore sta collezionando un successo dopo l'altro: oltre ad avere all'attivo dischi di platino e d'oro, ogni volta che calca un palco viene acclamato dai fan come una rockstar, com'è successo a Battiti Live.

Per la coppia, che appare sempre più unite e innamorata, Maria potrebbe avere in serbo un'altra novità che farà felice i fan qualora venisse confermata: Giulia e Sangio potrebbero prendere parte a una registrazione di C'è Posta per te.

Il people show di Maria pronto ad accogliere il cantante e la ballerina

Ballerina e cantante, ma anche personalità del mondo dello spettacolo: le carriere artistiche di Giulia e Sangiovanni sono sempre più lanciate. Se in questi giorni non è sfuggita ai follower di Stabile la presenza dietro le quinte della registrazione di Tu sì que vales, tanto da ipotizzare una possibile partecipazione della vincitrice di Amici 20 nello show che occuperà il sabato sera autunnale del palinsesto di Canale 5, una nuova indiscrezione potrebbe far gioire i fan di Giulia.

Infatti pare che la ballerina potrebbe prendere parte a una registrazione di C'è Posta per te, programma cult di Maria De Filippi, che dovrebbe partire come ogni anno a gennaio prossimo e la ballerina non sarebbe da sola: con lei ci sarebbe il fidanzato Sangiovanni. I due ragazzi, sebbene giovanissimi, hanno saputo conquistare il pubblico di ogni generazione con i messaggi d'inclusione che lanciano.

Entrambi con un passato non troppo facile alle spalle, vittima di bullismo lei e incompreso dai professori lui, i due artisti hanno trovato il loro riscatto nella scuola di Amici, diventano dei veri idoli.

Giulia e Sangio: la coppia colleziona successi

Maria li avrebbe voluti fortemente nel suo people show, secondo le indiscrezioni, e così sembra che non voglia abbandonare i ragazzi neanche adesso che il successo li ha travolti.

Mentre Giulia ha conquistato il diploma di danza presso l'Accademia dove studia dall'età di tre anni, l'ep omonimo di Sangiovanni è il più venduto del primo semestre del 2021. Un riconoscimento dopo l'altro: la coppia è sulla cresta dell'onda.

Quale altra novità riserveranno i due ragazzi? Di certo si sentirà parlare a lungo della coppia che sta gestendo anche la distanza con molta maturità, riunendosi ogni volta che c'è la possibilità. Giulia e Sangiovanni, forti singolarmente, diventano un portento quando sono insieme e questo particolare non poteva certo sfuggire a Maria De Filippi.