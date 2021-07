Le trame degli episodi di Una vita che andranno in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity dal 19 al 25 luglio, raccontano che Camino (Aria Bedmar), dopo essere tornata da una visita in carcere, rimarrà avvilita dalla situazione in cui si troverà Maite (Ylenia Baglietto).

Ildefonso (Cisco Lara), intanto, riuscirà a far ritirare alla lavandaia la denuncia nei riguardi della pittrice, mentre Bellita (Maria Gracia) scoprirà che Julio (Adrian Reyes) è figlio di Josè e lo caccerà via di casa. Felicia (Susana Soleto) e Armando (Antonio Lozano) saranno intenzionati a tenere lontane Zaldua, una volta scarcerata, e Pasamar.

La riunione tra Genoveva (Clara Garrido) e l'avvocato, infine, risulterà alquanto tesa.

Camino rimarrà sgomenta dall'intricata situazione in cui versa Maite

Gli episodi della soap opera iberica in onda da lunedì 19 a domenica 25 luglio anticipano che Camino, dopo aver fatto visita a Maite in galera, rimarrà sconvolta apprendendo in quale situazione sarà immischiata la sua amata.

A confortare la ragazza ci penserà Cesáreo, nel frattempo Ildefonso proverà con successo a mediare con la lavandaia, in modo che quest'ultima ritiri la denuncia nei confronti della pittrice.

Villar, poco più tardi, farà un misterioso incontro con una donna dal viso coperto, che però penserà di conoscere.

Bellita scoprirà che Julio è il figlio di José e lo caccerà di casa

Le puntate della fiction daily in onda dal 19 al 25 luglio riportano che Bellita farà una scoperta che la sconvolgerà non poco: Julio, anziché essere l'amante di José come aveva creduto, è in realtà il figlio del marito. A quel punto, Del Campo caccerà senza mezzi termini fuori di casa il ragazzo.

Felicia, intanto, verrà a conoscenza che Ildefonso assieme a Camino stanno escogitando un piano per riuscire a far scagionare Maite dal carcere. Allo stesso tempo, la signora Pasamar ed Armando saranno più che mai intenzionati a far si che Zaldua, una volta fuori di prigione, non frequenti più Camino.

La riunione tra Genoveva e l’avvocato sarà molto tesa

Le anticipazioni di Acacias 38 sino a domenica 25 luglio rivelano che tra l'avvocato e Genoveva avverrà una riunione alquanto tesa.

Armando, nel mentre, informerà la nipote del patto stretto con Felicia, ovvero di essere libero per merito della mediazione di Ildefonso. La pittrice, quindi, non avrà altra scelta che prendere atto delle condizioni imposte dallo zio ma, malgrado ciò, avanzerà ugualmente una condizione prima della partenza della sua amata: poter dire addio a Camino nel migliore dei modi.

Felicia permetterà alla figlia di salutare Maite un'ultima volta? Tutto questo sarà chiarito solo nelle puntate della settimana successiva.