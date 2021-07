Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a sabato 17 lugli, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Santiago minaccerà Genoveva con un coltello, ma il litigo verrà fermato da Laura. Poco dopo l'uomo andrà via da Acacias 38, ma lascerà a Cesareo la medaglietta di Marcia e gli chiederà di consegnargliela.

Nel frattempo, Camino andrà in carcere a trovare Maite, ma quest'ultima le nasconderà tutti i soprusi che sta subendo dalle sue compagne di celle.

Successivamente, Pasamar sarà molto sconsolata dopo la visita all'artista, ma Ildefonso le darà una notizia che la rallegrerà: ha convinto la lavandaia a ritirare la denuncia nei confronti di Maite.

Santiago andrà via da Acacias 38

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Santiago punterà un coltello contro Genoveva e tra i due scatterà una violenta lite che verrà fermata solo dall'arrivo di Laura. Poco dopo, l'uomo deciderà di lasciare Acacias 38, ma prima di andare via chiederà a Cesareo di consegnare a Marcia la medaglietta a cui la donna è tanto legata.

Nel frattempo, Laura controllerà di nascosto Felipe e Salmeron e scoprirà le tempistiche della gravidanza della dark lady.

Intanto, Marcia dirà ad Alvarez Hermoso ciò che Andrade gli ha confessato prima di morire.

Le parole della brasiliana spingeranno l'uomo verso di lei, ma mentre si staranno per baciare arriverà Salmeron a interrompere il tutto.

Nel mentre Liberto vorrà convincere Maite a partire per Parigi e lasciare che Camino sposi Ildefonso. Intanto Pasamar correrà da don Armando e gli racconterà di tutti i soprusi che sta subendo l'artista in carcere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino andrà a trovare Maite in carcere

Genoveva sorprenderà Alvarez Hermoso e Sampaio in atteggiamenti intimi e vorrà delle spiegazioni dal marito. A questo punto l'avvocato le chiederà se è coinvolta nell'arrivo di Santiago nel paesino spagnolo, ma la donna negherà e incolperà Marcia di essersi inventata tutto.

Intanto Mendez confiderà a Felipe di essere sempre più convinto che Salmeron sia coinvolta nell'omicidio di Ursula e anche lui confermerà che è stata la donna a portare Santiago ad Acacias.

Successivamente Maite riceverà la visita di Camino in carcere. La donna, però, non dirà a Pasamar la brutta situazione che sta vivendo in carcere, anzi minimizzerà tutto. Inoltre non le parlerà del ricatto di Felicia. Dopo la visita in prigione, Camino starà malissimo e per questo sulla strada di casa verrà consolata da Cesareo.

Poco dopo, però, Ildefonso le comunicherà una notizia che la rallegrerà: ha convinto la lavandaia a ritirare la denuncia contro Maite.